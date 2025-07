Realizarán jornada de vacunación masiva contra la hepatitis en Chiriquí

Chiriquí/La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la provincia de Chiriquí, Marisela Arjona, anunció que a partir de este lunes comenzará una jornada masiva de vacunación contra la hepatitis, disponible en todos los centros de salud de la provincia.

La iniciativa coincide con la conmemoración del Día Internacional contra la Hepatitis y busca fortalecer la inmunización de la población para prevenir enfermedades graves como la cirrosis y el cáncer hepático.

"La vacuna de hepatitis no está para toda la población de manera general, pero ese día se abre el compás para que toda la población que no tenga la vacuna de hepatitis A o de hepatitis B pueda aplicársela", detalló Arjona.

Además de los centros de salud, las vacunas estarán disponibles en supermercados y centros comerciales de la provincia. Arjona aclaró que esta estrategia también se implementará a nivel nacional.

En cuanto a la influenza, informó que ya se han aplicado al menos 106,000 dosis en Chiriquí, como parte de las acciones para reducir los casos de resfriados y otras enfermedades respiratorias. El Minsa exhorta a la población a continuar acudiendo a los centros médicos para vacunarse y así evitar la saturación de los servicios de salud en medio del incremento de cuadros respiratorios.

¿Qué es la hepatitis?

Se trata de una inflamación del hígado causada por diversos virus infecciosos y agentes no infecciosos que provoca diversos problemas de salud, algunos de los cuales pueden ser mortales. A la fecha, se han identificado al menos cinco cepas principales del virus de la hepatitis: los tipos A, B, C, D y E.

Si bien todas causan enfermedad hepática, difieren en aspectos importantes, como los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad, la distribución geográfica y los métodos de prevención. En particular, los tipos B y C causan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en conjunto, son la causa más común de cirrosis hepática, cáncer de hígado y muertes relacionadas con la hepatitis viral. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 354 millones de personas en todo el mundo viven con hepatitis B o C, y para la mayoría, las pruebas y el tratamiento siguen estando fuera de su alcance.

Información de Demetrio Ábrego