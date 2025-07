Caso Suntracs: Misión internacional denuncia persecución, ministra Muñoz asegura respeto a la libertad sindical

Panamá/En medio del arresto de varios sindicalistas y el anuncio de una demanda de disolución contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), una misión de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) sostuvo una reunión con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño.

Durante el encuentro, la ministra ofreció cortesía de sala a los delegados de la ICM y a los secretarios generales de nueve sindicatos de la construcción de distintas regiones del país, a quienes reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino Quintero “con el respeto a la libertad sindical, la defensa de los trabajadores y el Estado de derecho”.

Muñoz explicó que su papel al frente de la cartera laboral es “propiciar el diálogo, defender la paz social y el derecho de los trabajadores”, y resaltó que en Panamá existen 544 sindicatos con personería jurídica, todos con derecho a la equidad sindical, a organizarse, capacitarse y tener representación, “al igual que las grandes organizaciones sindicales”.

En referencia al Suntracs, la ministra aseguró que “soy una ferviente defensora de la libertad sindical y cuando fui designada como ministra me reuní con la dirigencia del Suntracs. Al entrar al Gobierno del presidente Mulino, se solicitó la apertura de las cuentas bancarias y, al asumir el cargo, fue el primer sindicato con el que me reuní en mi despacho. Pero no se puede ser dirigente sindical, desde el irrespeto”.

Además, aclaró que los casos relacionados con la cooperativa del Suntracs y el proyecto Red Frog en Bocas del Toro “se encuentran en la esfera penal y no laboral”.

Tras el encuentro

Por su parte, representantes de la misión internacional sindical aseguraron que, durante la reunión, aseguran que dejaron claro a la ministra que la situación actual del Suntracs constituye una clara persecución política contra el gremio y sus dirigentes.

"Expusimos, como misión, que hay una clara violación de los convenios internacionales en lo que respecta a la libertad de asociación y al derecho a huelga. El tema del cierre de cuentas bancarias es una clara violación de los convenios internacionales sobre la libertad de asociación. También se abordó el tema de las cuotas sindicales, incluyendo el arresto de Jaime Caballero, Genaro López (...). Estas son, claramente, persecuciones políticas. Y eso fue lo que dijimos en la reunión y lo que estamos observando", se escucha de voz de Ambet Yuson, secretario general de la ICM en un video publicado en redes sociales.

En el mismo encuentro, de acuerdo al comunicado del Mitradel, el panameño Franklin Reyes, secretario general de la Unión de Trabajadores Cristianos de la Industria de la Construcción y Similares (Utracics), agradeció el espacio otorgado por la ministra y denunció que Suntracs utiliza los fondos sindicales para perseguir a sus propios afiliados.

“En un país democrático, no puede haber una convención colectiva exclusiva para un solo sindicato, más cuando han venido empresas extranjeras a pagarle bien al trabajador panameño”, señaló.