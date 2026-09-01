Reciclaje, reforestación y compostaje: así impulsa Udelas la educación ambiental

La Brigada Ambiental Udelista ha desempeñado un papel activo mediante la organización y participación en ecoferias, actividades de ciencia ciudadana y otros espacios de divulgación, contribuyendo a visibilizar el compromiso institucional con la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), a través de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria y su Programa de Gestión Ambiental mediante la Brigada Ambiental Udelista, continúa fortaleciendo una cultura de responsabilidad ambiental mediante acciones de formación, sensibilización y participación dirigidas a la comunidad universitaria.

Un total de 1,467 personas participaron en las iniciativas ambientales desarrolladas en la sede y extensiones universitarias, de las cuales 409 fueron hombres y 1,058 mujeres, reflejando participación en acciones orientadas a la protección del ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

Las actividades incluyeron jornadas de reciclaje, reforestación y siembra de plantones, talleres de compostaje, proyectos de investigación, actividades de ciencia ciudadana, ecoferias, giras académicas, contribuyendo al fortalecimiento de la educación ambiental entre docentes, estudiantes, personal administrativo y comunidades beneficiarias.

Asimismo, se desarrollaron conferencias, foros y conversatorios sobre prevención de incendios forestales, gestión del agua, contaminación ambiental, biodiversidad, conservación marina y forestal, acción climática y cuidado del planeta, promoviendo espacios de reflexión e intercambio de conocimientos.

En este proceso, la Brigada Ambiental Udelista ha desempeñado un papel activo mediante la organización y participación en ecoferias, actividades de ciencia ciudadana y otros espacios de divulgación, contribuyendo a visibilizar el compromiso institucional con la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Estas acciones contribuyen a fortalecer la conciencia y responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas sostenibles y la participación activa de docentes, estudiantes, personal administrativo y comunidades en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos ambientales actuales, dentro y fuera de la comunidad universitaria y sus entornos.

Con estas iniciativas, Udelas reafirma su compromiso de generar espacios de aprendizaje que contribuyan a la protección de los recursos naturales, al fortalecimiento de la educación ambiental y a la construcción de una comunidad consciente con la sostenibilidad.

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