Tras recientes femicidios, Coclé exige implementar brazaletes electrónicos para agresores

Coclé/La provincia de Coclé, escenario de uno de los femicidios más recientes del país, vuelve a alzar la voz para exigir acciones concretas que fortalezcan la protección de las mujeres. En el marco de diversas actividades de sensibilización, organizaciones y residentes reiteraron la necesidad de poner en práctica el sistema de brazaletes electrónicos para agresores, como medida preventiva ante nuevos casos de violencia.

Las campañas se han intensificado especialmente este año. En el Centro Regional Universitario de Coclé se han instalado letreros con mensajes de concienciación sobre el valor y los derechos de las mujeres en la sociedad, mientras que a lo largo de los meses se han organizado caminatas y actividades comunitarias enfocadas en la no violencia.

Estas iniciativas cobraron aún más fuerza tras los hechos que estremecieron a la provincia el 12 de octubre, cuando Selinda Córdoba fue asesinada en el parque de Pocrí, en Aguadulce. Días después, otro caso impactó a la comunidad: un intento de femicidio en calle Perú, en el mismo distrito, cuyo agresor posteriormente se quitó la vida.

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres insisten en que los mecanismos actuales siguen siendo insuficientes.

La socióloga Corina Luna advirtió que la prevención debe ser integral. “Tenemos que sensibilizar, tenemos que concienciar a la población sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres… Hay también que hacer una labor con la otra parte de la población, que son los varones, y que según las estadísticas son quienes mayormente agreden a las mujeres”, afirmó.

Luna enfatizó la urgencia de “hacer un alto y tomar conciencia del respeto a la vida humana, y del respeto que nos merecemos las mujeres”.

Las cifras también reflejan la preocupación creciente. En septiembre, el Ministerio Público ordenó la detención provisional de un hombre por violencia doméstica contra sus dos hermanas en Antón. Por su parte, la Policía Nacional reporta más de 200 aprehensiones este año relacionadas con distintos tipos de violencia contra mujeres, lo que evidencia la persistencia del problema y la necesidad de reforzar la respuesta institucional.

Con información de Nathalie Reyes.