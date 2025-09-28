Bloise advierte: No votará a favor del presupuesto si no se reconsideran los recortes a la educación

El debate escaló al cuestionar si el problema es la falta de fondos o la gestión de los ya existentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La culminación de las vistas presupuestarias para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha dejado un panorama sombrío para el sector educativo, con recortes "significativos" que han impactado duramente a universidades e institutos. Este tema fue el eje central del programa Radar de este domingo, donde los expertos coincidieron en que la falta de recursos amenaza la competitividad del país y la formación de capital humano.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, fue enfático al advertir que los recortes deben ser reconsiderados. Bloise anunció que, junto con su comisión, envió una nota a Presupuestos para que el informe de recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorice la educación.

"No me veo votando a favor de un presupuesto si estos recortes no son reconsiderados. Que contemple un recorte tan significativo a la educación", sentenció el diputado, haciendo un llamado a garantizar al menos el presupuesto del año anterior para las instituciones.

El "golpe mortal" a la educación superior

Los recortes han sido especialmente severos en la educación superior y técnica, con cifras alarmantes:

ITSE (Instituto Técnico Superior Especializado): Recorte de 72% (solicitado $78 millones, recomendado $21.8 millones).

Udelas (Universidad Especializada de las Américas): Recorte de 56% (solicitado $82.3 millones, recomendado $36.3 millones).

UTP (Universidad Tecnológica de Panamá): Recorte de 38% (solicitado $233 millones, recomendado $144 millones).

Universidad de Panamá: Recorte de 23% (solicitado $412.6 millones, recomendado $317 millones).

El diputado Bloise calificó la preocupación como "real, genuina, en el tema educativo" y destacó que un recorte del 70% en el ITSE forzaría a "2,500 estudiantes tendrían que dejar de matricularse".

Riesgo de cierre de carreras y sedes

Juan Morán, exdirector de planificación de la UTP, detalló el impacto directo en la prestigiosa casa de estudios. Señaló que la UTP recibirá cerca de 23 millones menos que este año, lo que representa un reto muy fuerte. El efecto, advirtió, no es solo inmediato, ya que "no se ve hoy. Se ve que afecta realmente el crecimiento del país a cuatro o cinco años adelante".

Entre las afectaciones concretas, Morán mencionó que se verán obligados a paralizar obras en centros regionales (como en Panamá Oeste y Chiriquí), y se recortarán fondos en áreas vitales como profesores de tiempo parcial, suministro eléctrico para laboratorios y sistemas informáticos. Además, la universidad no podrá avanzar en proyectos para acercarse a estudiantes de zonas distantes como Pacora, Chepo y Arraiján.

El debate: ¿Falta de dinero o mala gestión?

El debate escaló al cuestionar si el problema es la falta de fondos o la gestión de los ya existentes.

Yahir Velásquez, de Jóvenes Unidos por la Educación, se unió a la preocupación: "Hay que entender que todos los jóvenes que ingresan al ITSE, de 8 de cada 10 estudiantes, ingresan al mundo productivo". Sin embargo, el problema de fondo, indicó, es la gestión. "No es una cuestión de plata al final del día, sino cómo gestionamos el sistema", dijo, criticando la centralización administrativa y la falta de reglamentación de la Ley 50.

El diputado Bloise reconoció el avance de tener un presupuesto que "es el primer presupuesto en 15 años que no se le va a pedir prestado para pagar deuda," pero insistió en que el recorte "no puede ser poniendo en riesgo la operatividad de las instituciones de educación".

La crisis se agrava ante la necesidad de mano de obra calificada, especialmente cuando el Canal de Panamá necesita miles de relevos y el país busca atraer industrias de alta tecnología. El exdirector Morán lo resumió: "La educación ha sido el impulsor del país. Dennos la oportunidad con un ajuste presupuestario que nos permita seguir desarrollando ese profesional que necesita el país". El llamado ahora recae en la Asamblea para priorizar en su informe la "redistribución" de los recursos, antes de la aprobación final del presupuesto.

