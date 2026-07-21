Reforma electoral, presupuesto y mina: los temas que marcarán la agenda de la Asamblea, según diputado Cedeño

El diputado Ernesto Cedeño explicó que el retraso respondió al proceso de reorganización de las bancadas y a diferencias internas sobre la distribución de los diputados en las comisiones. Además, adelantó cuáles serán los principales proyectos que llegarán al Legislativo durante este período.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de 20 días de negociaciones, las bancadas de la Asamblea Nacional alcanzaron un consenso para conformar las 15 comisiones permanentes de trabajo, paso indispensable para reactivar la agenda legislativa del nuevo período.

Aunque durante la jornada existía la posibilidad de que la integración de las comisiones se definiera mediante votación en el pleno, finalmente prevalecieron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. El diputado de la bancada "Seguimos", Ernesto Cedeño, explicó que el retraso obedeció principalmente al proceso de reorganización de las bancadas establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), así como a diferencias surgidas durante la asignación de los diputados en cada comisión.

Cedeño explicó que el RORI establece un plazo de hasta 10 días hábiles para la recomposición de las bancadas, que en la práctica se extendió a 15 días hábiles. El último día se registró un cambio, cuando la diputada Patsy Lee se incorporó a la bancada Vamos. Una vez vencido ese plazo, comenzó el proceso de conformación de las comisiones. Posteriormente, todas las bancadas presentaron sus listas; la bancada Seguimos fue la primera en hacerlo y ese mismo día se logró alcanzar un consenso.

Según el también abogado, aunque inicialmente existía consenso sobre la cantidad de puestos asignados a cada bancada, algunas diferencias surgieron cuando varios diputados expresaron inconformidad con las comisiones en las que habían sido ubicados. A su vez, explicó que, durante las negociaciones, su bancada priorizó conservar la representación acordada, incluso si ello implicaba realizar cambios internos.

Te podría interesar: Recolección de basura en Colón entra en etapa de definición; alcalde rechaza extender contrato vigente

Para Cedeño, la Comisión de Presupuesto seguirá siendo una de las más importantes de la Asamblea debido al control que ejerce sobre el manejo de los recursos públicos. Explicó que, además de analizar el Presupuesto General del Estado, esta instancia revisa los traslados de partidas que solicitan las instituciones públicas durante el año. Indicó que es una comisión que fiscaliza la ejecución del presupuesto y donde las entidades deben justificar el uso de los recursos públicos.

Manifestó que ese será uno de los principales retos: fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una correcta ejecución del presupuesto. El diputado también destacó la importancia de la Comisión de Credenciales, encargada de analizar las denuncias constitucionales contra altas autoridades del Estado y de evaluar diversas ratificaciones de funcionarios.

Entre los nombramientos pendientes mencionó futuras designaciones en instituciones estatales y la eventual ratificación del fiscal electoral. Respecto a la Comisión de Gobierno, Cedeño explicó que tendrá un papel determinante en la discusión de varios proyectos de alto impacto nacional.

Entre ellos mencionó las posibles reformas al Código Electoral, iniciativas relacionadas con la reactivación económica, modificaciones a distintos códigos legales y cualquier proyecto vinculado con una eventual amnistía. Asimismo, señaló que, dependiendo del mecanismo que adopte el Ejecutivo para el futuro de la mina de cobre, el tema podría requerir la aprobación de la Asamblea Nacional.

"El presidente (José Raúl Mulino) ha dicho que no va el tema de la mina a la Asamblea; si no va el tema, según dijo él y yo lo escuché, hay una ley de moratoria minera que impide que se otorguen concesiones a un tercero de explotación de minerales metálicos. Si él quiere reactivar la mina y dar en concesión, ese tema tiene que ir a la Asamblea", dijo.

Aclaró que: "Es decir, en sentido contrario, si él no quiere eliminar la ley de moratoria y quiere, según él, explotar la mina por administración, ¿qué quiere decir? No sé si él lo está pensando, esa figura, que le explote el Estado y subcontrata un tercero, que puede ser fircuanto para que le agarre el material, se lo da al Estado y él le paga algo; eso sí no iría a la Asamblea".

Reformas estructurales en la agenda

El diputado también anticipó que el Legislativo deberá debatir otros proyectos de gran impacto, entre ellos una eventual reorganización de entidades estatales, como la anunciada fusión del Banco Hipotecario Nacional con el Banco Nacional de Panamá, además de posibles cambios en otras instituciones públicas.

En materia educativa, Cedeño consideró que la esperada reforma debe ser presentada por el Órgano Ejecutivo y no únicamente mediante iniciativas parlamentarias.

Con las comisiones ya conformadas, se espera que en los próximos días cada una elija a su junta directiva e inicie formalmente la discusión de los proyectos que marcarán la agenda legislativa durante este período.