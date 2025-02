Reformas a la CSS: Bancadas, con excepción del PRD, acuerdan mesa tripartita sobre edad de jubilación

Ciudad de Panamá, Panamá/Las bancadas de la Asamblea Nacional lograron un consenso sobre una mesa tripartita que decida más adelante el tema de la edad de jubilación, que por el momento no se contempla nada al respecto en las modificaciones a la Caja de Seguro Social, según indicó el diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni.

El diputado dijo que la mesa tripartita estaría integrada por instituciones académicas o investigadoras, institución confirmada por los gremios de trabajadores y una firma especializada en manejo de pensiones. Las tres entidades generarían un informe para decidir si se mantiene o no la edad de jubilación vigente en la promulgación de esta ley con el sistema que se apruebe a lo largo de este segundo y tercer debate.

Agregó que todas las bancadas, excepto el Partido Revolucionario Democrático, acordaron conformar esta mesa tripartita de forma objetiva para que genere el informe que después llegue al Ejecutivo como recomendación y que serviría para el proyecto de ley que se introduzca en la Asamblea.

Aseguró que hasta el momento no hay ninguna propuesta que contemple la edad de jubilación, por lo menos que haya llegado a un consenso.

Este jueves 27 de febrero continúa la lectura de las modificaciones presentadas para el proyecto de ley de reformas de la Caja de Seguro Social (CSS) en la Asamblea Nacional.

Aunque se había agendado reanudar este jueves a las 9:00 a.m., no fue hasta las 10:00 a.m. que comenzó.

Sin embargo, al mediodía de este jueves, muy pocos diputados se mantenían en el hemiciclo durante la lectura de estas modificaciones que ellos han presentado para discutir.

Se espera que en el transcurso de hoy se culmine la lectura de estas modificaciones.

Ayer terminó un segundo debate que se dividió en tres bloques, con la intervención de los diputados y sus propuestas.

Hasta ayer se han presentado 259 modificaciones nuevas para este proyecto de hoy y para eso deben sumarse cerca de 50 que se leyeron este jueves.

Es importante recordar que la Comisión de Salud modificó en primer debate el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo cerca del 90% y ahora, nuevamente, los diputados de diferentes bancadas han presentado más de 300 modificaciones.

En los días siguientes se espera que se den reuniones entre los diputados de las diferentes bancadas para llegar a un consenso sobre cuáles modificaciones pasan y cuáles se quedan.

En tanto, la votación se daría posiblemente después de las fiestas de carnaval.

Con información de María De Gracia