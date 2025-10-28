Reglamento Interno de la Asamblea: Arranca el primer debate; Comisión de Credenciales se declara en sesión permanente

"La sesión permanente permitirá avanzar lo más posible hoy y continuar mañana a partir de las 10:00 a.m., según lo acordado por la presidenta de la comisión", dijo el diputado Augusto Palacios.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate sobre los proyectos de ley que buscan modificar el Reglamento Interno del organismo, declarando la sesión como permanente para agilizar el proceso.

La jornada comenzó alrededor de las 2:30 p.m., cuando se aprobaron algunas ratificaciones, y se llegó al punto del orden del día correspondiente al primer debate de los proyectos de ley. Sin embargo, se decretó un receso que se extendió desde las 3:30 p.m. hasta las 5:30 p.m., debido a confusiones sobre la metodología a utilizar para la discusión.

Tras varias horas de deliberaciones internas, los diputados acordaron unificar los 16 proyectos en seis bloques, para facilitar su discusión y eventual aprobación.

Se decidió luego de tres horas de debate a lo interno, por llegar a un consenso, y se basa en trabajar los dieciséis proyectos de ley que han sido presentados en modificaciones al reglamento interno de la Asamblea, así que ya vamos a arrancar un primer debate”, explicó el diputado Augusto Palacio, de la bancada Vamos.

El diputado detalló que se ha elaborado un cuadro comparativo de los artículos, señalando qué propuestas pertenecen a cada bancada, y que se incorporarán nuevas sugerencias durante el desarrollo del debate.

La sesión permanente permitirá avanzar lo más posible hoy y continuar mañana a partir de las 10:00 a.m., según lo acordado por la presidenta de la comisión", dijo.

Entre las propuestas que se esperan aprobar, destacó la bancada de Vamos se incluyen sanciones para los diputados que se ausenten del pleno y la transparencia en las discusiones de cada comisión permanente de trabajo de la Asamblea.

El debate se trasladó del salón de la bancada del PRD al Salón Azul, donde sí se garantiza la transmisión en vivo a través de YouTube y el canal oficial de la Asamblea, para abordar los artículos del 1 al 41 de las modificaciones propuestas.

Con información de Meredith Serracín.