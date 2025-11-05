Representantes de Colón instan al Gobierno a revisar la Ley 404 y reforzar apoyo a la provincia

La petición forma parte de una carta entregada al mandatario, en la que también plantearon la necesidad de mayor apoyo institucional para enfrentar los retos de limpieza, infraestructura y gobernanza en el territorio colonense.

Colón/Los representantes de diversos distritos de Colón solicitaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, revisar la Ley 404, que establece el plan integral para la provincia, poniendo especial énfasis en la asignación de recursos.

La petición forma parte de una carta entregada al mandatario, en la que también plantearon la necesidad de mayor apoyo institucional para enfrentar los retos de limpieza, infraestructura y gobernanza en el territorio colonense. A su vez, que se fortalezca la coordinación con la Junta Técnica de Gobierno.

Previo a los actos de conmemoración del 5 de noviembre, los 15 representantes del Consejo Municipal de Colón entregaron al presidente una misiva con cinco solicitudes prioritarias.

Entre ellas destacaron el apoyo en personal y maquinaria para la limpieza de áreas públicas, así como la habilitación temporal del antiguo edificio de la Gobernación, ubicado en el corregimiento de Espinar.

De acuerdo con Presidencia de Panamá, en el encuentro Mulino aseguró que el Gobierno Central respaldará los proyectos comunitarios de los corregimientos de Colón, sobre todo aquellos relacionados con programas sociales, salud y saneamiento. No obstante, solicitó a los representantes presentar formalmente sus iniciativas para canalizar los recursos de forma adecuada.

El Mandatario señaló que, como parte del ordenamiento en la Zona Libre, se han recuperado 280 hectáreas de terrenos concesionados que no fueron desarrollados. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la conformación de un equipo especial para dar seguimiento a las solicitudes presentadas por los representantes.