Trabajos de instalación de tuberías en vía Centenario iniciarán este jueves; no implicarán cierre de vías

Las obras se realizarán en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y forman parte del proyecto denominado “Estudios, Diseño y Construcción de las Obras para la Conducción y Distribución de Agua Potable a la Comunidad de Kuna Nega”.

Kuna Nega, Panamá/A partir de este jueves 6 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de instalación de tuberías en el área de servidumbre de la vía Centenario, en el carril derecho con dirección hacia la ciudad de Panamá, frente al estadio Rod Carew.

De acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las labores no implicarán cierres de vías, dado que se desarrollarán exclusivamente dentro de la franja de servidumbre. No obstante, hizo un llamado a los conductores a respetar la señalización vial colocada en el área para evitar accidentes.

Este proyecto busca garantizar el suministro de agua potable a más de 10 mil residentes de Kuna Nega, mediante la mejora de la infraestructura de conducción y distribución del recurso hídrico.