Requisa en centro penitenciario de Santiago deja el decomiso de armas, sustancias ilícitas y equipos electrónicos

Santiago de Veraguas/Una extensa requisa realizada en el centro penitenciario de Santiago como parte del Operativo Armagedón (LIX) dejó como resultado el decomiso de una amplia variedad de artículos prohibidos, entre ellos armas, sustancias ilícitas, municiones, equipos tecnológicos y otros objetos no permitidos dentro del recinto.

Durante el operativo, que abarcó todas las galerías del penal, las autoridades confiscaron armas blancas, drogas, municiones de armas de fuego, así como paneles solares, teléfonos celulares, cargadores, chips, audífonos, platinas y cigarrillos, entre otros artículos utilizados por privados de libertad para actividades ilícitas o para vulnerar los controles internos.

Las autoridades penitenciarias informaron que estos operativos se ejecutan a nivel nacional con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad dentro de todos los centros de reclusión, además de prevenir hechos violentos y reforzar la seguridad institucional.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo los trámites correspondientes para las investigaciones y procedimientos legales que se deriven del hallazgo.