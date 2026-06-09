Residentes de Las Tablas preocupados por malos olores en el ambiente, Minsa inicia investigaciones

ciudad de panamá, panamá/Frente a las constantes quejas de los residentes de La Tablas por malos olores en diversos sectores del corregimiento, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la regional de Los Santos, llevará a cabo una investigación con el objetivo de determinar el origen de esta situación.

Como parte de estas acciones, personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNACAVV) y de la Región de Salud de Los Santos, realizará inspecciones y evaluaciones en distintos puntos del distrito.

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De acuerdo con el comunicado oficial, las diligencias incluirán recorridos de campo, levantamiento de información técnica y la evaluación de diversos sitios que podrían estar relacionados con la situación denunciada, con el fin de recopilar los elementos necesarios para determinar las causas y establecer las medidas correspondientes.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre las características del olor que han detectado los residentes. El Minsa en Los Santos agradece a la ciudadanía por reportar oportunamente estas situaciones y reitera su compromiso de velar por la salud pública.