¡Más de 40 años! Residentes de Altos de Pacora construyen su propia vía ante falta de respuesta

Ante la falta de soluciones, los vecinos organizaron la compra y traslado de tosca para mejorar la vía, una iniciativa liderada por el residente Faustino Domínguez, quien coordina los trabajos junto a otros miembros de la comunidad.

Pacora, Panamá/Con palas, carretillas y esfuerzo colectivo, los residentes de la comunidad de Los Ángeles, en Altos de Pacora, decidieron intervenir por cuenta propia el camino de acceso que, aseguran, han esperado ver en condiciones dignas durante más de cuatro décadas.

Ante la falta de soluciones, los vecinos organizaron la compra y traslado de tosca para mejorar la vía, una iniciativa liderada por el residente Faustino Domínguez, quien coordina los trabajos junto a otros miembros de la comunidad.

El camino conduce a una comunidad de al menos 300 habitantes que, pese a su relativa cercanía con la ciudad, enfrenta condiciones de difícil acceso, especialmente durante la temporada lluviosa. Según relatan los moradores, los vehículos suelen quedar atascados debido al mal estado del terreno, lo que limita la movilidad y el transporte de productos agrícolas, principal sustento de varias familias.

A lo largo del recorrido, es común observar a estudiantes que caminan hacia la escuela en medio del lodo, muchas veces utilizando chancletas para evitar dañar sus zapatos. Las condiciones del camino obligan a un gasto constante en calzado y dificultan la asistencia regular a clases, sobre todo cuando las lluvias convierten la vía en un tramo casi intransitable.

El trayecto crítico no supera un kilómetro. En temporada seca, el paso es posible con dificultad; sin embargo, durante las lluvias, el camino se deteriora más, aislando a la comunidad. Los moradores consideran que la rehabilitación de este tramo tendría un impacto directo en su calidad de vida, facilitando el acceso, el transporte y las actividades diarias.

Al final del camino se encuentra la comunidad, compuesta por viviendas dispersas entre montañas, donde la tranquilidad del entorno contrasta con las limitaciones en infraestructura. Muchos residentes dependen de la agricultura, trasladando sus cosechas por esta misma vía en condiciones precarias, lo que afecta su productividad y acceso a mercados.

Mientras avanzan las labores comunitarias, los residentes esperan completar el relleno del camino con la llegada de más material. Para ellos, esta iniciativa no solo representa una solución temporal, sino también un llamado de atención sobre las necesidades de infraestructura en zonas que, pese al crecimiento del país, continúan enfrentando rezagos históricos.

Con información de Fabio Caballero