Residentes de Finca 02 claman por un centro de salud y 'mejor' atención médica

Changuinola, Bocas del Toro/Residentes de la comunidad Finca 02 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, han elevado su molestia por la falta de atención médica adecuada, la limitación de servicios esenciales y el incumplimiento de promesas de nuevas infraestructuras.

Aunque la comunidad cuenta con un puesto de consulta externa de la Caja de Seguro Social (CSS), los ciudadanos afirman que la atención es insuficiente y precaria. Alegan que el servicio se limita a un horario de "mediodía" y que la atención en áreas básicas como medicina general y odontología es deficiente o inexistente.

El problema de la cobertura se agrava porque a los residentes "se les dificulta salir a otras comunidades" para buscar atención, obligándolos a usar sus escasos recursos para trasladarse hasta el centro de Changuinola.

La comunidad lamentó que sus llamados por una mejor infraestructura de salud hayan sido ignorados por años. "Necesitamos un buen centro de salud, hace tiempo venimos pidiendo eso, pero cada gobierno que pasa, nada", puntualizó Eusebio Santos, vecino de Finca 02.

Los ciudadanos solicitan a las autoridades de la CSS la implementación de acciones inmediatas que mejoren la calidad de los servicios y pongan fin a la desatención que enfrentan.

