Residentes en Veraguas expresan preocupación por cambios en el río Cobre tras canalización

Los residentes aseguran que la intervención ha impactado el caudal del río y el uso que le daban las comunidades cercanas.

Veraguas/Habitantes de al menos diez comunidades en la provincia de Veraguas han manifestado su preocupación por los trabajos de intervención realizados en el río Cobre, específicamente en una zona boscosa de la isleta central del afluente, donde anteriormente se formaban dos brazos que desembocaban bajo un puente de la vía Interamericana.

De acuerdo con residentes del área, las obras ejecutadas habrían modificado el cauce natural del río, generando cambios en el entorno y afectaciones en el uso recreativo y comunitario del afluente, donde tradicionalmente las familias acudían a bañarse y compartir.

“Perjudicamos también a los niños, porque ahora es un peligro venir aquí a bañarse. Hay que tener mucho más cuidado cuando el río crece”, señaló una de las residentes, quien además expresó preocupación por posibles riesgos de inundación en la zona.

Otra moradora indicó que los trabajos no habrían coincidido con lo inicialmente esperado por la comunidad. “Supuestamente cuando el MOP vino aquí, era para hacer una limpieza en el puente, no para acá arriba. La intención, según entendemos, era destumbar toda la isleta”, afirmó.

Los residentes aseguran que la intervención ha impactado el caudal del río y el uso que le daban las comunidades cercanas. “Nos duele mucho porque hemos perdido el caudal donde la gente venía a bañarse y a compartir”, expresó otro habitante.

Ante esta situación, algunos pobladores proponen que se restituyan las condiciones anteriores del afluente, al menos de forma parcial. “Que se vuelva a rellenar lo que han hecho y que la tierra y el cascajo se regresen a donde estaban”, comentó una residente.

Los trabajos en el río Cobre se realizaron en un punto limítrofe entre los distritos de La Mesa y Las Palmas, en Veraguas, como parte de un proyecto de canalización en la zona.

De acuerdo con información confirmada, el Ministerio de Ambiente otorgó permisos de urgencia para la ejecución de estos trabajos, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas (MOP), dentro de un plan que también contempla intervenciones en los ríos San Pablo y San Pedro.

Mientras tanto, comunidades del área continúan solicitando que se evalúe el impacto ambiental de las obras y se considere la recuperación de la isleta del río Cobre como parte del equilibrio natural del afluente.

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Con información de Ney Castillo