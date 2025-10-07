Sumarse promueve un desarrollo sostenible 'basado en las personas, el ambiente y la prosperidad compartida'

Los días 14 y 15 de octubre se realizará el evento que impulsa Sumarse.

Panamá/Con el lema “Creer, Crear y Crecer”, la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Sumarse busca inspirar y conectar a los distintos sectores del país para impulsar un modelo de desarrollo basado en las personas, el medio ambiente y la prosperidad compartida. La actividad se realizará los días 14 y 15 de octubre.

Son 14 años en que tenemos esta, la principal vitrina de sostenibilidad en Panamá. Es un evento que no solo es un evento: es un espacio que motiva, que inspira, que transforma y que permite conectar al gobierno, las empresas, la sociedad civil y la academia para compartir buenas prácticas y hablar sobre soluciones reales para el desarrollo”, destacó Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse.

Para Mola, la responsabilidad social empresarial va mucho más allá de obras o donaciones.

La responsabilidad social no implica que solo hacemos obras sociales, implica que tenemos una responsabilidad ante la sociedad donde operamos. Tenemos que buscar cuáles son nuestros impactos positivos para potenciarlos y cuáles son los negativos para minimizarlos o compensarlos”, explicó.

Mola planteó que actualmente más de 200 organizaciones forman parte de Sumarse, impulsando estrategias y prácticas sostenibles en distintas áreas.

“En Sumarse tenemos más de 200 organizaciones que están trabajando fuertemente en el tema de sostenibilidad. También en el evento han pasado más de 1,100 personas, y las alianzas estratégicas que se generan después son innumerables”, aseguró.

Entre los temas que abordará el evento se incluyen empleabilidad juvenil, biodiversidad, medioambiente y gobernanza corporativa, abarcando así las distintas dimensiones de la sostenibilidad.

“No solo se trata del tema medioambiental. Tenemos que hablar de gobernanza, de lo social y de lo interno de las organizaciones”, puntualizó. Sobre el lema de este año, Mola explicó que refleja el espíritu del encuentro.

Creer es el inicio de todo. Tenemos que creer en que un modelo de desarrollo basado en las personas, en el cuidado del medio ambiente y en la prosperidad compartida es posible. Después tenemos que crear soluciones reales que se adapten a los desafíos ambientales y sociales, y crecer es el resultado de todo”, explicó.

Además, adelantó que líderes empresariales subirán al escenario para compartir sus experiencias.

Este año los líderes empresariales suben a tarima para decirnos cómo han creído, qué cosas han creado y cómo han crecido con la sostenibilidad como herramienta transformacional”, señaló.

Mola enfatizó que la sostenibilidad es hoy un proceso de conciencia colectiva. “Las empresas y las personas han tomado esa responsabilidad de educarse, de tener ese nivel de conciencia para tomar mejores decisiones que protejan el medio ambiente, mejoren la calidad de vida y generen prosperidad compartida”.