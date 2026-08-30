Retiran camiseta número 9 en homenaje a joven promesa del baloncesto asesinado en Colón

La Academia Atlantic realizó un torneo interno de baloncesto en memoria de Jaseph Bustamante, joven promesa de este deporte que fue víctima de la violencia el pasado 8 de mayo.

El baloncesto se convirtió en el escenario para recordar a Jaseph Bustamante, joven promesa que perdió la vida el 8 de mayo de 2026, tras convertirse en una víctima inocente de la violencia en Colón. En su honor, la Academia Atlantic organizó un torneo interno de baloncesto, actividad que reunió a jugadores, padres de familia y entrenadores. Durante la jornada también se realizó uno de los actos más significativos: el retiro de la camiseta número 9, que ya no será utilizada por ningún otro integrante de la academia.

“Nos afectó bastante, fue un golpe duro recibir esa noticia. Los chicos quedaron muy mal. Por eso hemos decidido retirar su número, porque fue alguien importante para nosotros durante el tiempo que estuvo con nosotros”, expresó Aníbal Salazar, uno de los entrenadores de la academia.

Familiares y compañeros recordaron a Bustamante como un joven apasionado por el baloncesto, que tuvo la oportunidad de representar a la Academia Atlantic y a Colón en competencias locales e internacionales. Su partida dejó un profundo dolor entre quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha.

Los organizadores también destacaron la necesidad de contar con más espacios deportivos para los niños y jóvenes de Colón. Actualmente, las opciones son limitadas y algunas instalaciones, como la Arena de Colón, enfrentan condiciones de deterioro.

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Los entrenadores, padres de familia y jugadores apuestan por el deporte y los estudios como herramientas para mantener a niños y jóvenes alejados de la violencia y la delincuencia. Así mismo, y en recuerdo de Jaseph, buscan continuar brindando oportunidades para que las nuevas generaciones encuentren en el baloncesto un camino de disciplina, formación y un mejor futuro.