¡Buenas noticias! Revista científica de Oxford publica estudio panameño sobre potencial del sargazo contra la malaria

El estudio, titulado "Actividad antipalúdica de Sargassum fluitans pelágicos y Sargassum natans a lo largo de la costa caribeña de Panamá", analiza el potencial de especies de sargazo que llegan de forma natural a las costas del Caribe panameño como una posible fuente para el desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una investigación liderada por el estudiante panameño Isaac Almanza, junto con la profesora Noemí León de Santos y la científica Lorena Coronado, investigadora del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP), fue publicada en la revista científica Integrative and Comparative Biology, editada por Oxford University Press.

El estudio, titulado "Actividad antipalúdica de Sargassum fluitans pelágicos y Sargassum natans a lo largo de la costa caribeña de Panamá", analiza el potencial de especies de sargazo que llegan de forma natural a las costas del Caribe panameño como una posible fuente para el desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria.

Resultados prometedores contra la malaria

La investigación reveló que extractos acuosos obtenidos de las macroalgas Sargassum fluitans y Sargassum natans lograron inhibir significativamente el crecimiento de Plasmodium falciparum, el parásito responsable de una de las formas más graves de malaria. Los ensayos de laboratorio también mostraron que estos extractos no produjeron efectos tóxicos relevantes en las células evaluadas, lo que sugiere la presencia de compuestos bioactivos selectivos y solubles en agua.

De acuerdo con los investigadores, estos resultados posicionan a la biomasa pelágica del sargazo como un recurso natural con potencial para el descubrimiento de nuevos medicamentos antipalúdicos y para el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas sostenibles. La iniciativa comenzó en 2023 como parte del Programa Jóvenes Científicos, impulsado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

En ese espacio, la investigadora Coronado asumió la mentoría de Almanza, entonces estudiante del Centro de Educación Básica General Cristóbal Adán de Urriola, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Durante el proceso, la profesora León de Santos acompañó y orientó el trabajo del estudiante, contribuyendo al desarrollo de la investigación y a la consolidación de sus resultados.

Se pudo conocer que el artículo fue publicado el pasado 3 de julio de 2026 y forma parte de una colección internacional dedicada a investigaciones innovadoras en el campo de la biología integrativa y comparada, consolidando el aporte de la ciencia panameña en la búsqueda de nuevas alternativas para enfrentar enfermedades como la malaria. Para leer el artículo, puede ingresar AQUÍ.