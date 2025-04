Blandón critica manejo del gobierno en el caso Martinelli: 'Nos ha llevado al ridículo'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente del Partido Panameñista y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, cuestionó duramente la gestión del gobierno panameño en torno al caso del expresidente Ricardo Martinelli. En entrevista con TVN Noticias, Blandón calificó la situación como "una burla a la justicia panameña" y acusó al Ejecutivo de generar caos e incertidumbre con decisiones erráticas.

Blandón expresó su rechazo al salvoconducto otorgado por el gobierno panameño, señalando que Martinelli no es un perseguido político, sino un condenado que debe cumplir su pena en Panamá. "Desde el principio, todo mal. Estamos quedando como país muy mal", afirmó.

Además, criticó la falta de claridad en las acciones del gobierno y las contradicciones entre sus propios funcionarios. "El director de la policía diciendo que existe una alerta de la Interpol, después un comunicado de la policía diciendo que no era así, o sea, lla policía desmintiendo al director de la policía, después que se va, ahora que no se va, que está lo de Interpol, que no está, o sea, realmente el gobierno ya debe empezar a ser mucho más serio con lo que está haciendo", criticó.

El político panameñista también reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien sugirió que todo el proceso parecía una "emboscada" contra Martinelli. "Da gracia escucharlo de los gobernantes de Nicaragua, con todo lo que está ocurriendo allá en cuanto a derechos humanos", ironizó Blandón.

Sobre la incertidumbre generada por la supuesta alerta de Interpol, el exalcalde de Panamá culpó directamente al gobierno panameño. "Aquí todo el enredo de si hay o no una alerta ha venido de parte de sus propios representantes", sostuvo.

Al ser consultado sobre el impacto político de Martinelli, en caso de que termine saliendo del país, Blandón reconoció que el expresidente mantiene una base de apoyo significativa. "Yo creo que por más que sea crítico de Martinelli, hay que reconocer que tiene un nivel de popularidad importante en el país y creo que seguiría jugando un papel", señaló.

Blandón enfatizó que el gobierno panameño debe asumir la responsabilidad de sus errores y actuar con mayor seriedad.

En su opinión, el manejo del caso Martinelli ha sido un reflejo del desorden y la improvisación. "Esto es una parrampanada total", sentenció.

Con información de Kayra Saldaña