Dos ambulancias y traslado urgente: así atendieron a heridos por riña en juego Veraguas vs. Los Santos

El altercado ocurrió en la parte alta del cuarto episodio, cuando el equipo de Veraguas dominaba el marcador 5-0.

Los Santos/La rápida atención a los heridos marcó la respuesta inicial tras los incidentes registrados en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández, donde el Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos desplegó dos ambulancias para trasladar a los afectados a una clínica privada.

Durante la emergencia, los equipos médicos priorizaron a un paciente con traumatismo craneoencefálico, quien presentaba una herida en la cabeza y se mantiene con pronóstico reservado, luego de recibir un golpe con un objeto contundente en el cráneo. Asimismo, un segundo herido fue atendido por trauma en la mano derecha, con hematoma en el dedo meñique; tras ser estabilizado, también fue trasladado para recibir atención especializada.

El operativo de salud se activó a solicitud de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), luego de que el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas, correspondiente al 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, se viera interrumpido por una violenta riña.

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El altercado ocurrió en la parte alta del cuarto episodio, cuando el equipo de Veraguas dominaba el marcador 5-0. De manera repentina, se desató una pelea entre peloteros que provocó que las bancas se vaciaran, dando paso a empujones y golpes que rápidamente escalaron.

Con el paso de los minutos, la situación se salió de control y la confrontación se trasladó a las gradas, involucrando también a fanáticos que quedaron en medio del enfrentamiento. Ante el riesgo para los presentes, los organizadores del encuentro decidieron suspender el juego.

En un comunicado, la Fedebeis indicó que “durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes”, y agregó que la suspensión se dio como medida preventiva para salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

La federación informó además que se inició una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes.

Por su parte, la Policía Nacional confirmó la aprehensión inmediata de una persona señalada de agredir con un bate a otra durante la riña. No obstante, la institución también destacó que no fue contactada previamente por la Fedebeis para brindar seguridad en el coliseo, un aspecto que fue cuestionado por comunicadores que cubrían el evento.