Rinden honores póstumos a dos agentes del Senan fallecidos en accidente en Colón

Durante la ceremonia, los agentes recibieron un reconocimiento por la labor desempeñada durante su servicio en la institución.

Colón/Una mañana marcada por la emotividad se vivió en la base de Panamá Pacífico, donde se realizaron las honras fúnebres de los agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Miguel Santamaría y Martín Arias, quienes fallecieron el pasado domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Santa Isabel, provincia de Colón.

Al acto asistieron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, encabezadas por el ministro Frank Ábrego, así como los directores de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval.

Durante la ceremonia, los agentes recibieron un reconocimiento por la labor desempeñada durante su servicio en la institución. Además, se les otorgó un ascenso póstumo en honor a su trayectoria y compromiso.

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Familiares de ambos funcionarios también estuvieron presentes en las honras fúnebres, protagonizando momentos de profundo dolor ante la pérdida de sus seres queridos.

Mientras se desarrollaban los actos solemnes, las autoridades evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. Entretanto, continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Por este caso permanece aprehendido un hombre de 21 años, quien es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo en el que viajaban los agentes habría colisionado contra la camioneta que conducía el joven.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer cómo ocurrió el accidente que cobró la vida de los dos agentes del Senan.

Con información de Nicanor Alvarado