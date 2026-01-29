Río La Villa ya está saneado, según el gobernador de Herrera

El gobernador explicó que los trabajos se están desarrollando de manera paralela y confirmó que el río La Villa ya está saneado , por lo que su agua ya está llegando a las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro .

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de la crisis del agua que afecta a la región de Azuero, el gobernador de Herrera, Elías Corro, aseguró que los proyectos de desinfección de las plantas potabilizadoras y del río La Villa avanzan a buen ritmo, marcando un paso clave hacia la recuperación del suministro.

El gobernador explicó que los trabajos se están desarrollando de manera paralela y confirmó que el río La Villa ya está saneado, por lo que su agua ya está llegando a las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro.

“Estamos dándole salud al río La Villa. Ya tenemos el río La Villa saneado y esa agua ya está llegando a las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro”. Enfatizó: “Ya estamos resolviendo el tema de darle salud al agua.

Añadió que se han eliminado 20 pesticidas prohibidos a nivel mundial, en un trabajo que desarrollamos junto al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)”, señaló.

Corro también informó que se ejecuta un proyecto de intervención en las válvulas de Chitré, debido a que el sistema presenta una compleja red hidráulica. Indicó que se deben cumplir procesos técnicos clave para entrar en la fase final de desinfección de las válvulas, considerada crucial para la distribución segura del agua.

En cuanto a la planta potabilizadora Roberto Reina, detalló que ya fue desinfectada y que ahora inicia la fase uno, que se desarrollará del 2 al 4 de febrero, enfocada en la desinfección de las líneas de conducción hacia las residencias. Esta etapa cubrirá sectores como la circunvalación y gran parte del área de Chitré, mientras que una segunda fase abarcará el resto de la ciudad.

El gobernador recordó que Chitré cuenta con una población de aproximadamente 66 mil personas, cifra que aumenta hasta 72 mil habitantes al considerar la población flotante, mientras que la planta potabilizadora es la misma desde hace muchos años, lo que ha generado limitaciones en la capacidad de respuesta.

En ese sentido, indicó que el proyecto de ampliación ya está en proceso y que será el Idaan el encargado de definir qué empresa asumirá la ampliación de la planta Roberto Reina, con el objetivo de potabilizar hasta 14 millones de galones de agua por día. Además, reiteró la necesidad de contar con una nueva potabilizadora para toda la región de Azuero.

Sobre los errores que agravaron la situación hídrica, Corro señaló la deforestación en las cuencas de Herrera y Los Santos, lo que provoca que el agua caiga directamente sobre la tierra y genere mayor turbiedad en el río. Añadió que las actividades en estas zonas han sido reguladas y ajustadas conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y el MIDA, recalcando que el río La Villa hoy tiene salud.

El gobernador reiteró su compromiso de solucionar el problema del agua y destacó que también se han rescatado obras abandonadas, como un intercambiador vial que solo tenía un 23% de avance y que ya fue concluido.

Finalmente, de cara a los carnavales, advirtió que el agua aún no es apta para consumo humano, aunque sí puede utilizarse para usos domésticos, por lo que pidió a la población tomar las previsiones necesarias.