Ritmo, cultura y emprendimiento marcan jornada de 'Luna Llena de Tambores' en Ciudad del Saber

El evento ofrece presentaciones musicales y dinámicas participativas centradas en el tambor y la vibración sonora como forma de conexión cultural y educativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actividad cultural Luna Llena de Tamboresreunió a decenas de familias en Ciudad del Saber, en una jornada dedicada al ritmo, la percusión y las expresiones artísticas, con la participación de niños, jóvenes y adultos.

El evento ofreció presentaciones musicales y dinámicas participativas centradas en el tambor y la vibración sonora como forma de conexión cultural y educativa. Durante las actividades, instructores y artistas guiaron al público en experiencias rítmicas colectivas, donde explicaron conceptos sobre el pulso y la vibración en la música y en la vida cotidiana.

Desde horas tempranas, familias completas se concentraron en el área del evento para asegurar espacios y participar en los talleres y espectáculos, aprovechando además el periodo de vacaciones escolares. Muchos asistentes acudieron por primera vez, motivados por recomendaciones de familiares que ya habían participado en ediciones anteriores.

El encuentro también incluyó un componente comercial y comunitario. Más de 40 emprendedores y artesanos participaron en un mercadito, donde ofrecieron productos variados, desde artesanías hasta artículos creativos y gastronómicos.

Organizadores explicaron que el espectáculo combinó arte y contenido educativo, con mensajes sobre la conexión entre el ser humano, el entorno y el planeta, usando la percusión como eje central de la experiencia.

El evento contó con dispositivos de seguridad y logística en el área, y forma parte de un programa cultural que se desarrolla desde hace al menos 15 años. Los promotores adelantaron que habrá nuevas actividades en el mes de marzo, cuyas fechas y sedes serán anunciadas a través de sus canales oficiales.

Con información de Luis de Jesús Mendoza

