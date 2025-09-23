Roxana Méndez dice que la descentralización paralela está cerrada y los recursos 'blindados'

Santiago de Veraguas/La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, dijo durante una gira en la ciudad de Santiago de Veraguas que se han adoptado medidas de protección de los fondos de la entidad para evitar los malos manejos.

Agregó que la descentralización paralela no existe.

“Todas las especificaciones que lo sustentan. Hoy en día tenemos bien blindado que el recurso está justificado y vamos a estar monitoreando su ejecución. Este programa donde se despachaba dinero sin tener un requerimiento específico está cerrado, así que no tenemos que preocuparnos por eso.

Méndez estuvo en el Concejo Provincial de Representantes de la provincia de Veraguas invitando a los ediles a que acudan al Congreso Nacional de Descentralización el 25 de septiembre en ciudad de Panamá. Los temas a abordar son agua y seguridad.

Con información de Ney Abdiel Castillo