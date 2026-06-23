S&P Global Ratings eleva la calificación de Bladex a ‘BBB+’

Según el informe publicado por la agencia, la mejora refleja la fortaleza del perfil de riesgo de Bladex, respaldado por una sólida calidad de activos, una cartera diversificada, una consistente generación de resultados, sólido nivel de capitalización, adecuado fondeo y liquidez.

Bladex anuncia que S&P Global Ratings elevó a ‘BBB+’ su calificación crediticia de largo plazo en escala global de BBB, y afirmó la calificación de corto plazo en ‘A-2’.

La perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. Asimismo, la agencia mejoró la calificación de las notas senior no garantizadas del Banco a ‘BBB+’ y sus notas híbridas de capital primario (AT1) a ‘BB’.

Según el informe publicado por la agencia, la mejora refleja la fortaleza del perfil de riesgo de Bladex, respaldado por una sólida calidad de activos, una cartera diversificada, una consistente generación de resultados, sólido nivel de capitalización, adecuado fondeo y liquidez.

S&P Global Ratings destacó la resiliencia de su modelo de negocio, acompañada por su gestión prudente de riesgo y su capacidad para ajustar activamente sus exposiciones crediticias en función de las condiciones económicas de los mercados donde opera.

La agencia también resaltó la diversificación de la cartera de Bladex por geografías, sectores económicos y tipos de clientes, así como su historial de bajas pérdidas crediticias y una calidad de activos que se mantiene favorable en comparación con la de otros participantes del sector financiero regional.

Jorge Salas, presidente ejecutivo de Bladex, comentó: “Esta acción de S&P Global Ratings reconoce la disciplina con la que hemos ejecutado nuestra estrategia, sosteniendo una administración prudente del riesgo, una base de capital robusta y un modelo de negocio enfocado en calidad y resiliencia”.