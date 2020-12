¿Cuál ha sido el sacrificio del sector público comparado con el resto del país en esta pandemia?

En promesas parece haber quedado el recorte del 50% del salario y gastos de representación del presidente de la República y su vicepresidente; así como del 25% para ministros, viceministros, directores de entidades, entre otros.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo ante el Legislativo caminó en un primer debate en el mes de julio y luego durmió el sueño eterno, lo que es cuestionado por la sociedad civil, al ver la necesidad que están afrontando tantas familias panameñas.

"El problema de fondo en este país, es el poco importa de nuestra clase política. Seguimos teniendo muchos funcionarios en nuestra administración pública que no le duele con el sufrimiento de la gente. Cuántos negocios quebrados, personas desempleadas, en otros países cierran pero se da un apoyo económico robusto a ciudadanos y a comercios; pero aquí, la plata no se ve; a pesar de la cantidad de préstamos que se han pedido y que vamos a terminar pagando todos", señaló Cristian Ábrego del Movimiento Conciencia Ciudadana.

A su juicio, este es el "típico comportamiento del político de siempre que recibe su salario completito mes a mes, al que no se le suspende el contrato, el que no pierde su trabajo, al que no se le reducen las horas; mientras que el pueblo pasa hambre, mientras que las personas no tienen que poner en la mesa".

Po su parte, el abogado Ernesto Cedeño considera que el Gobierno debería transitar por el camino de la austeridad de los gastos en medio de la pandemia.

Hasta la fecha el Ejecutivo no ha señalado que cantidad de funcionarios se acogieron de manera voluntaria a los recortes salariales, ni el monto recaudado.