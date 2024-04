¡Se salió de control! Tribunal Electoral suspende actividad de cedulación en Pueblo Nuevo por seguridad

Pueblo Nuevo, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) anunció la cancelación de la gira de identificación ciudadana o cedulación, programada para este fin de semana en la escuela Francisco Arias Paredes, ubicada en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

La entidad dio a conocer que esta actividad estaba prevista para 400 personas, sin embargo, al llegar el personal del TE al lugar, se encontraron con más de 2 mil personas en fila que no pertenecían al corregimiento para realizar el trámite. Ante esta situación, agentes de la Policía Nacional recomendaron el retiro del personal del TE y del equipo para garantizarles su seguridad.

Algunos de los participantes manifestaron su molestia por la suspensión de la actividad, indicando que 400 cupos son muy pocos para la cantidad de personas que acudieron, solicitando que esta actividad debe realizarse todos los días.

Ricardo González, aseguró que muchos pernoctaron en el lugar para poder obtener la cédula, pero, no ha sido posible.

El vocero del TE explicó que la actividad es para personas que no tienen cédula, y se hace para las personas de la comunidad, no para los otros sectores. Detalló que en otro momento, con más orden se hará la actividad, pero con la situación que se estaba presentado no sería posible.

La situación llegó a tal punto de tensión, que los asistentes rodearon el auto donde viajaban los funcionarios del Tribunal para impedir su salida.

El TE destacó que estas giras, que se llevan a cabo en diferentes puntos del país, son planificadas con antelación para atender a la población del lugar que no posee su documento de identidad vigente, requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones generales del 5 de mayo.

La entidad instó a la población a estar atenta a la comunicación publicada por medio de sus canales oficiales y no de terceras personas que "desean aprovecharse de estos trámites para sacar ventaja". Pese a la situación, la institución informó que reprogramará la jornada.