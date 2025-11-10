San Miguelito celebra el 10 de noviembre con seguridad reforzada y operativos de salud por casos de dengue

Mientras tanto, el desfile continuó con entusiasmo con la participación de centros educativos, bandas de música y delegaciones cívicas.

En el corregimiento de Rufina Alfaro, específicamente en el área de Brisas del Golf, cientos de residentes y delegaciones participaron en el desfile cívico por el 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, una celebración de gran relevancia para la comunidad santeña en el distrito.

Durante el evento, las autoridades de salud y seguridad ofrecieron detalles sobre las medidas implementadas para garantizar el orden y prevenir riesgos sanitarios.

La directora regional del Ministerio de Salud (Minsa) en San Miguelito, Yaviletsy Centella, informó que continúan activos los operativos de control sanitario y de vectores en el distrito, tras el aumento de casos de dengue y la detección de un caso de tos ferina.

“Siempre sale una que otra situación, y a pesar de las advertencias, las autoridades proceden al decomiso de alimentos cuando se compromete su inocuidad. Los responsables son citados para su debida sanción”, explicó Centella.

Agregó que el distrito de San Miguelito registra 2,400 casos acumulados de dengue en la semana 42, además de cuatro casos graves, por lo que el Minsa mantiene una campaña permanente de fumigación y sensibilización comunitaria. “San Miguelito no baja la guardia, seguimos unidos todos contra el dengue”, afirmó Centella, haciendo un llamado a los residentes a eliminar criaderos y evitar la acumulación de agua.

Por su parte, el subcomisionado Walter Estanziola, jefe de la zona policial de San Miguelito, destacó que las festividades patrias se desarrollan sin incidentes graves gracias al amplio despliegue de seguridad.

“Durante estas festividades no hemos tenido ningún incidente que lamentar ni resultados fatales. En el desfile de Rufina Alfaro tenemos más de 200 unidades desplegadas, no solo cuidando la convivencia pacífica sino también vigilando las barriadas aledañas”, aseguró el subcomisionado.

Las autoridades locales reiteraron que los operativos policiales y de salud se mantendrán durante toda la semana de celebraciones patrias para preservar la seguridad ciudadana y la salud pública.

Mientras tanto, el desfile continuó con entusiasmo y espíritu patriótico, con la participación de centros educativos, bandas de música y delegaciones cívicas que rindieron homenaje a los 204 años del Grito de Independencia.