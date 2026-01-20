San Miguelito: Padres de familia madrugan por un cupo en el Instituto Rubiano

San Miguelito, Panamá/Desde antes del amanecer, padres y acudientes forman largas filas frente al Instituto Rubiano en San Miguelito. En busca de un cupo escolar para sus hijos en séptimo grado.

Aunque el proceso de matrícula estaba programado para comenzar a las 7:15 a.m., las autoridades ya recibían a los primeros en llegar desde las 6:44 a.m. para agilizar los trámites.

De los 350 cupos asignados por la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, muchos ya están comprometidos, pero la demanda sigue creciendo.

Para muchos padres de familia y estuidantes, el Instituto Rubiano no es solo una opción más: es la mejor. “Es una de las escuelas principales acá”, dice una madre mientras sostiene los documentos de su hijo.

“Tiene casi el bachillerato completo y opciones para escoger entre ciencias, humanidades e informática”. Expresó una madre, quiere que su hijo estudie allí desde primer año hasta sexto, siguiendo el ejemplo de hermanos mayores que ya pasaron por el centro.

“Es la más céntrico y la más confiable que he conocido”, asegura un padre que prefirió dejar su trabajo temprano para no perder el turno. Otros destacan el pensum académico, la disciplina o incluso la banda escolar como razones para elegir este plantel sobre otros en la zona.

Algunos han ido más lejos: una joven fue vista haciendo relevo durante la noche para guardar el lugar de su padre, quien obtuvo el turno número uno.

“Estamos dispuestos a esperar lo que sea”, comenta otro acudiente, mientras revisa los requisitos: boletín de sexto grado, acumulativo sellado, copia de cédulas, certificado de nacimiento y, en caso de extranjeros, pasaporte y convalidación del Ministerio de Educación.