San Miguelito: solo 626 mujeres y 7 hombres se han hecho exámenes preventivos de cáncer

San Miguelito/Octubre es el mes de la lucha y prevención contra el cáncer de mama y de próstata, dos enfermedades que siguen cobrando vidas en Panamá. Ante este panorama, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito desarrolla una jornada intensiva para incentivar a la población a realizarse los exámenes preventivos a tiempo.

Yaviletsy Centella, representante regional del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que estas acciones buscan promover el autocuidado y la detección temprana.

Hoy estamos en una jornada de salud preventiva contra el cáncer de mama y próstata, y aprovecho la oportunidad para invitar a la población de San Miguelito para que acuda este mes a hacerse los exámenes”, expresó.

Sin embargo, Centella manifestó su preocupación por las bajas cifras de participación en el distrito.

Me preocupa que son más de 84,000 mujeres en San Miguelito mayores de 40 años y solamente 626 han acudido a hacerse el examen preventivo de las mamas, y 1,806 han acudido a hacerse su mamografía”, detalló.

La funcionaria insistió en que el nivel de prevención sigue siendo insuficiente. “Muy poquito, y es importante que las personas se empoderen de su autocuidado y acudan a sus controles de salud”, añadió.

En el caso de los hombres, las cifras son aún más alarmantes. Según datos del Minsa, el distrito cuenta con más de 82,800 varones, pero solo 169 se han realizado el examen de PSA y siete el tacto rectal.

Nos queda mucho por trabajar con esta población. Hay que vencer tabúes y tienen que estar conscientes de que es mejor prevenir. Se previene a través de sus controles de salud y sus exámenes preventivos”, planteó Centella.

Durante todo el mes de octubre, los centros de salud del distrito de San Miguelito y las diferentes instituciones a nivel nacional estarán recibiendo a la población para que se realicen las pruebas de detección temprana.

El llamado del Minsa es claro: la prevención salva vidas y la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento a tiempo y una pérdida evitable.

El 43% de casos de cáncer están ligados a malnutrición, falta de sueño y ejercicio. Recientemente, Alex González, presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional (ION), señaló que el cáncer es un tema de salud pública que considera crucial.

Confirmó que a TVN Noticias, que a pesar de los esfuerzos, la incidencia de la enfermedad sigue en aumento. Hizo énfasis en los tipos de cáncer con mayor prevalencia o incremento reciente:

Cáncer de mama.

Cáncer cervical uterino.

Cáncer de colon (en aumento en algunas regiones).

Cáncer de estómago, calificado como "un cáncer que cuando ya da síntomas también muchas veces resulta ser un cáncer fulminante".

Con información de Yami Rivas.