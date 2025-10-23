San Miguelito: Transeúntes ya pueden utilizar puente de Pan de Azúcar tras recuperación

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, destacó la importancia de abordar el problema de fondo: la falta de vivienda y atención social.

San Miguelito/El puente peatonal de Pan de Azúcar, ubicado en el distrito de San Miguelito, fue recuperado tras un operativo conjunto que logró desalojar a cinco personas en situación de calle que habitaban el lugar desde hace meses.

En una entrevista con Noticias AM, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó los detalles de la intervención y llamó a las instituciones nacionales a asumir su responsabilidad en la atención a personas vulnerables.

“Ya habilitamos el puente de Pan de Azúcar. Está limpio, seguro y nuevamente accesible para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad”, afirmó Hernández. Sin embargo, insistió en que la limpieza no es suficiente si no se atiende la raíz del problema: “Necesitamos que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y otras entidades brinden apoyo real para que nadie sienta la necesidad de vivir en la calle”.

El lugar, antes ocupado por personas de nacionalidad panameña y venezolana, presentaba condiciones insalubres y peligrosas. Según Hernández, los ocupantes habían instalado conexiones eléctricas clandestinas, usaban electrodomésticos e incluso padecían enfermedades como tuberculosis. “Era un riesgo constante, tanto para ellos como para quienes necesitaban cruzar el puente”, señaló.

Hernández también hizo un llamado: “El mantenimiento de los puentes peatonales corresponde al Ministerio de Obras Públicas; las isletas, al Metro de Panamá. Todos debemos cumplir con nuestras responsabilidades”.

A pesar de las críticas sobre la demora en la intervención, Hernández aseguró que las coordinaciones interinstitucionales venían realizándose desde hace semanas. “Cuando hay voluntad, equipo capacitado y trabajo conjunto, las cosas se pueden hacer con agilidad”, dijo.

Vecinos del sector celebraron la recuperación del espacio. “Antes daba miedo pasar; ahora ya puedo cruzar sin riesgo”, comentó un residente entrevistado en el lugar.

Con información de Nicanor Alvarado.