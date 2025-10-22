Puente peatonal de Pan de Azúcar es desalojado; Alcaldía de San Miguelito espera reabrirlo

El puente peatonal es clave porque conecta una parada de metrobús con una escuela pública, el Instituto Rubiano.

San Miguelito/El paso peatonal elevado de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, fue desalojado la mañana de este miércoles por autoridades de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración tras un largo tiempo de ocupación por habitantes de calle. La medida responde a múltiples denuncias de vecinos que aseguraban no poder utilizar la estructura por miedo y condiciones insalubres.

Según reportes desde el lugar, al menos seis personas fueron identificadas durante la intervención; otras tres que habrían estado en el sitio ya no se encontraban al momento del operativo. Una de las personas rescatadas se encontraba en estado crítico, posiblemente por desnutrición avanzada o tuberculosis, y se esperaba el arribo de una ambulancia para su traslado inmediato.

Nota relacionada: Habitantes de calle se toman puente peatonal en Pan de Azúcar

Puente clave para la comunidad

En medio de la movilización, Diana Xie, directora de Planificación Urbana de la Alcaldía de San Miguelito, confirmó que el municipio ha estado al tanto del caso desde principios de año y ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Policía Nacional.

“Este puente es solamente uno de los puntos afectados a nivel nacional por la crisis de personas en situación de calle”, explicó Xie. “Pero aquí tiene un valor especial: conecta una parada de metrobús con una escuela, el Instituto Rubiano, y su cierre ha generado riesgos reales para la comunidad”.

La funcionaria municipal aseguró que, a partir de hoy, se espera reabrir el paso peatonal para uso seguro de los vecinos. “Ya pensamos poder habilitarlo y que las personas lo puedan utilizar nuevamente”, dijo, tras reconocer la ironía de que, justo ayer, una persona fue atropellada cerca del lugar por cruzar en la vía —precisamente porque el puente no estaba accesible.

Nota relacionada: Teléferico de San Miguelito: Autoridades locales piden integrar espacios públicos y comunitarios al proyecto

Problemática más allá del distrito

Xie fue clara al señalar que, si bien la Alcaldía de San Miguelito actúa de forma inmediata en casos como este, la raíz del problema es nacional. “No depende solo de nosotros. Se necesita una respuesta integral del Estado, con enfoque en salud mental, vivienda temporal y reinserción social”, afirmó.

Aunque el área aún no ha sido completamente limpiada —personal de aseo no había llegado al cierre de esta nota—, algunos residentes ya comenzaron a recoger residuos de forma voluntaria. Vecinos entrevistados celebraron la intervención: “Ya no podíamos pasar, teníamos miedo”, dijo uno de ellos.

Con información de Heady Morán.