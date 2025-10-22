Teleférico de San Miguelito: Autoridades locales piden integrar espacios públicos y comunitarios al proyecto

La Alcaldía de San Miguelito realizó un diagnóstico comunitario titulado “Reconociendo San Miguelito”, en el que los residentes priorizaron espacios públicos, gestión de residuos, acceso al agua y estabilidad eléctrica por encima de la movilidad.

Ciudad de Panamá/En medio del proceso de licitación del teleférico de San Miguelito, la Alcaldía del distrito ha hecho un llamado al Metro de Panamá para que se incorporen usos comunitarios y sociales en las estaciones del sistema, más allá de su función como medio de transporte.

En una entrevista exclusiva con Noticias AM, Diana Xie, directora de Planificación Urbana de la Alcaldía de San Miguelito, explicó que, aunque el proyecto es financiado íntegramente por el Gobierno Nacional, el municipio ha participado activamente para asegurar que responda a las necesidades reales de los vecinos.

Más allá de la movilidad

Xie recordó que el teleférico forma parte de la Línea 2 del Metro de Panamá y contará con seis estaciones, de las cuales cuatro estarán en San Miguelito: San María, Manos de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

La Alcaldía realizó un diagnóstico comunitario titulado “Reconociendo San Miguelito”, en el que los residentes priorizaron espacios públicos, gestión de residuos, acceso al agua y estabilidad eléctrica por encima de la movilidad.

A partir de ese análisis, el municipio propuso usos específicos para cada estación:

En Samaría , cerca de una escuela y sin áreas verdes, solicitaron un centro cultural y zonas recreativas .

, cerca de una escuela y sin áreas verdes, solicitaron un . En Manos de Piedra , pidieron convertirla en un hub logístico que conecte dos comunidades actualmente aisladas.

, pidieron convertirla en un que conecte dos comunidades actualmente aisladas. En Valle de Urracá , un nodo comercial, propusieron espacios comerciales integrados .

, un nodo comercial, propusieron . En Torrijos Carter, vecino al centro deportivo, pidieron equipamiento para la primera infancia.

“No queremos un teleférico que solo mueva pasajeros mientras el entorno sigue igual”, enfatizó Xie. “Queremos aprovechar esta inversión millonaria para crear el espacio público que San Miguelito no tiene”.

Propuestas

Aunque estas solicitudes no aparecen en el pliego de licitación actual, Xie aseguró que aún es posible incorporarlas. El proyecto se encuentra en la fase de homologación, con dos consorcios internacionales evaluando sus propuestas. “Ellos van a operar el sistema, y su éxito dependerá de que las estaciones tengan vida propia”, señaló.

La directora de Planificación reconoció los desafíos presupuestarios, pero insistió en que proyectos como el de Medellín demuestran que los teleféricos triunfan cuando generan actividad cultural, social y económica alrededor de sus estaciones.

Ante la pregunta clave —¿para qué invertir en un teleférico si no transforma el entorno?—, Xie fue clara: “Esta es una oportunidad única para cambiar el rostro de San Miguelito”.

La Alcaldía de San Miguelito mantiene conversaciones diarias con Metro de Panamá y confía en que, en las próximas semanas, se logre integrar al menos parte de sus propuestas. El plazo de construcción, una vez adjudicado el contrato, será de 18 a 24 meses.