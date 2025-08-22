Teleférico de San Miguelito: ¿Qué ha pasado con el proyecto?

El proyecto contempla un recorrido de 6.6 kilómetros de extensión y seis estaciones, de las cuales cuatro estarían ubicadas en San Miguelito y dos en la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá/Hasta hace unos meses, lo último que se conoció del proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito fue que dos consorcios internacionales presentaron sus propuestas el pasado 10 de marzo. Estas empresas cumplieron con los requisitos exigidos en la precalificación, paso previo a la licitación para la construcción de la obra. Desde entonces no se han dado a conocer mayores avances.

Ante esta situación, representantes del distrito han solicitado que se mantenga un canal de comunicación más abierto sobre el desarrollo del proyecto. Iván Cheribin, presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, destacó que, aunque no buscan injerencia en el proceso, requieren información clara para transmitirla a los residentes del distrito, quienes constantemente preguntan por las oportunidades que generará la obra y su impacto en la comunidad.

"Hay un sinnúmero de cosas, de aspectos que tienen que, yo creo, tienen que aclararse un poquito más a la población", expresó Cheribin. Las inquietudes van desde el efecto social hasta temas relacionados con salud, educación y seguridad.

Por su parte, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) resaltó la importancia del proyecto para San Miguelito, señalando que este distrito se ha desarrollado de forma informal y enfrenta graves problemas de movilidad.

Aunque el metro ha ayudado a mejorar el transporte, subrayan que el teleférico representaría un alivio adicional al tráfico, beneficiando a las comunidades que han quedado fuera del radio de influencia del tren subterráneo y elevado.

"Este proyecto coadyuvaría a agilizar los tiempos de las personas que han quedado en el radio fuera del metro", indicó Ricardo Carrillo, presidente de la organización.

El 4 de abril, la comisión evaluadora designada por el Metro de Panamá confirmó la precalificación de los dos consorcios que continúan en el proceso. El proyecto contempla un recorrido de 6.6 kilómetros de extensión y seis estaciones, de las cuales cuatro estarían ubicadas en San Miguelito y dos en la ciudad de Panamá.

Información de Elizabeth González