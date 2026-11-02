Sector construcción de Azuero ofrece 70 viviendas para familias afectadas por el terremoto

Los desarrolladores inmobiliarios plantearon al Ejecutivo incorporar estas propiedades a la estrategia de atención habitacional, como una alternativa para agilizar la reubicación de las personas que perdieron sus hogares.

El sector de la construcción de la región de Azuero solicitó al Gobierno Nacional ser incluido en el plan de reposición de viviendas destruidas por el terremoto, mediante una propuesta que contempla la disponibilidad de 70 casas ya terminadas y listas para ser entregadas a las familias damnificadas.

Los desarrolladores inmobiliarios plantearon al Ejecutivo incorporar estas propiedades a la estrategia de atención habitacional, como una alternativa para agilizar la reubicación de las personas que perdieron sus hogares a causa del movimiento sísmico.

”Hay muchos desastres que nosotros podemos solucionar con inmediatamente y cuando me refiero a inmediatamente hablo de que nosotros mantenemos un inventario aproximadamente de 70 viviendaslevantadas y ya listas para entrega y también tenemos un inventario de casas que tienen un porcentaje alto de construcción que podrían estar terminándose en aproximadamente tres meses”, detalló Rosa María Espino, presidenta de la Asociación Promotoras de Azuero.

Las viviendas están ubicadas en distintos puntos de la región, entre ellos Ocú, Chitré, Las Tablas y Guararé, y podrían ser utilizadas para atender parte de la demanda de las familias afectadas.

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Además de contribuir a resolver la necesidad de vivienda, el sector considera que esta iniciativa también representaría un impulso para la actividad económica de Azuero, particularmente para la industria de la construcción.

Por su parte, el Gobierno Nacional informó que analiza la propuesta presentada por los desarrolladores inmobiliarios.

”Esas soluciones de vivienda que ofrecen, ellos tienen costos mucho mayores a lo que nosotros estamos invirtiendo en la reconstrucción de sus casas, así que habría que revisar muy a fondo cuáles son las posibilidades, quienes son las personas que van a poder adquirir el diferencial que quedaría del precio de venta contra el precio de la reconstrucción”, indicó Jaime Jované, ministro de Vivienda.

El Ejecutivo mantiene como objetivo que la reconstrucción de cada vivienda tome aproximadamente 15 días y que, para el próximo 31 de diciembre, todas las familias afectadas tengan un lugar donde vivir.

Con información de Nicanor Alvarado