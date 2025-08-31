Por segunda ocasión en el año, reprograman examen de certificación médica tras suspensión por fallas informáticas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina informó, mediante un comunicado, la reprogramación del tercer examen de certificación básica en medicina del presente año, luego de que la jornada prevista para el sábado 30 de agosto tuviera que ser suspendida por problemas técnicos.

El examen, el cual se realiza de forma digital, estaba previsto que iniciara en horas de la maña, pero, de acuerdo con estudiantes, pasadas varias horas se les notificó que el mismo sería suspendido. “Importantes problemas informáticos, de ultima hora, por parte de la empresa de Informatica han hecho imposible la realización del examen”, señaló el Consejo en dicho comunicado.

El Consejo ofreció disculpas a los afectados, principalmente a los estudiantes, y anunció que la evaluación se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre, en las mismas instalaciones y bajo las mismas condiciones inicialmente establecidas.

“Se les ofrece disculpas a todos los afectados, principalmente a los estudiantes, por no haberse podido realizar el examen el día de hoy (30 de agosto)”, indicaron.

Antecedentes de irregularidades y cambios en el puntaje mínimo

La situación generó múltiples reacciones en redes sociales, dado que no es la primera vez que ocurre en el año. En la primera convocatoria, programada para el 17 de enero de 2025, también se registraron fallas técnicas con el suministro de internet, incluyendo, de acuerdo con diversos estudiantes, posibles deficiencias en cuanto a la disponibilidad de conexiones eléctricas, lo que obligó a suspender el examen horas más tarde y reprogramarlo en días posteriores.

"Inaceptable que por segunda vez en el año los estudiantes de medicina lleguen a rendir su examen para una plaza de internado y el internet falle, cancelando la prueba. Jóvenes que hacen el esfuerzo de pagar estadía, comida y transporte merecen respeto y seriedad", manifestó en su red social "X" el diputado independiente Miguel Ángel Campos.

Este examen era el primero que se aplicaba tras la entrada en vigencia, el pasado 4 de junio, de una resolución que incrementa el porcentaje mínimo de aprobación. Según la Resolución No. 1 del 14 de mayo de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa), el nuevo puntaje de aprobación será de 427 puntos, equivalente al 45.0%, en una escala de tres dígitos.

Hasta esa fecha, el puntaje exigido era de 405 puntos (41.5%), vigente desde junio de 2020. El cambio fue acordado tras una recomendación del National Board of Medical Examiners (NBME) de Estados Unidos, que sugería homologar el porcentaje de aprobación a un nivel de 43.8%. La decisión fue adoptada por el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina en reunión celebrada el 13 de mayo.

Requisito para el internado médico

Desde 2014, este examen se aplica tres veces al año y constituye un requisito obligatorio para optar por plazas de internado médico y, posteriormente, acceder a vacantes en el sistema público de salud. Las pruebas son enviadas a Estados Unidos para su evaluación por parte del NBME. El costo de la aplicación es de 130 dólares para estudiantes nacionales y 250 dólares para extranjeros.

En Panamá, para obtener la idoneidad de médico se exige aprobar el examen de certificación básica, además de cumplir con los años de estudio y requisitos académicos correspondientes.

El calendario del año contempla la realización del segundo “Viva voz” el próximo 9 de octubre, un proceso en el que los estudiantes participan con el puntaje obtenido en el examen, cuya validez es de un año. La inscripción y entrega de documentos para acceder al internado en el país se abrirá el 8 de septiembre y cerrará el 3 de octubre.

Cada año se realizan en Panamá dos ceremonias de Viva voz y tres jornadas de exámenes. Durante el acto, los estudiantes, en orden de puntaje, eligen públicamente la institución y la región donde llevarán a cabo su primer y segundo año de internado médico.