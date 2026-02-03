Este fin de semana podrían llegar los primeros sacos con sandías de Calobre a la capital

Las sandías de Calobre , en la provincia de Veraguas, son reconocidas por su calidad, dulzura y tamaño , características que las han posicionado como uno de los productos agrícolas más representativos de la región.

Calobre, Veraguas/Con el objetivo de fortalecer la comercialización de la sandía de Calobre, en la provincia de Veraguas, se avanza en la coordinación para habilitar puestos de venta tanto en Merca Panamá como en el Mercado Público de la ciudad de Santiago, estrategia que permitirá ampliar la oferta al consumidor y asegurar la venta directa de la producción local.

Los productores de Calobre confirmaron que habrá disponibilidad de sandía durante los meses de febrero y marzo, lo que garantiza un abastecimiento continuo en estos puntos de comercialización.

La gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera Díaz, informó que sostuvo conversaciones con José Pablo Ramos, director de Merca Panamá, quien se comprometió a otorgar el espacio correspondiente una vez los productores estén listos para iniciar la venta. Como parte de esta logística, se prevé que este fin de semana se trasladen entre 100 y 120 sacos de sandías desde Calobre hacia Merca Panamá.

Adicionalmente, la gobernadora indicó que mantendrá conversaciones con el alcalde del distrito de Santiago, con el fin de asegurar un espacio en el mercado público de la ciudad para la comercialización de este producto agrícola reconocido en la región.

Puedes leer: Productores de sandía de Calobre solicitan espacio permanente en Merca Panamá

Riera Díaz destacó que se brindará respaldo institucional a los productores para evitar pérdidas, subrayando que se trata de una inversión realizada por familias humildes y trabajadoras que dependen de la venta de este rubro.

Por su parte, los productores reiteraron la necesidad de contar con un espacio permanente en la capital, lo que les permitiría posicionar la sandía de Calobre en el mercado nacional y garantizar ingresos sostenibles para el sector.

Las sandías de Calobre, en la provincia de Veraguas, son reconocidas por su calidad, dulzura y tamaño, características que las han posicionado como uno de los productos agrícolas más representativos de la región.

Con información de Ney Castillo