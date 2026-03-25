Dan el último adiós a Eusebia Mejía, la dama del barrido que murió atropellada en Juan Díaz

Entre familiares, compañeros y vecinos, el ambiente estuvo marcado por el dolor y el reconocimiento a una mujer descrita como el pilar de su hogar, una madre, abuela y trabajadora incansable que siempre extendía una mano con una sonrisa.

Panamá/El pueblo de Pacora se vistió de luto para dar el último adiós a Eusebia Mejía, conocida como una de las damas de barrido, quien perdió la vida tras ser atropellada mientras cumplía su jornada laboral en Juan Díaz.

Entre familiares, compañeros y vecinos, el ambiente estuvo marcado por el dolor y el reconocimiento a una mujer descrita como el pilar de su hogar, una madre, abuela y trabajadora incansable que siempre extendía una mano con una sonrisa.

Durante las honras fúnebres, también se escucharon llamados a la reflexión sobre las condiciones en las que laboran quienes diariamente salen a limpiar las calles del país.

El director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno expresó su pesar y enfatizó la necesidad de tomar acciones para evitar tragedias similares. “Vamos a necesitar el apoyo de todos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No tenemos que esperar que suceda un accidente como este para poder reaccionar lastimosamente.”

En medio del duelo, también hizo referencia a las condiciones que enfrentan los trabajadores de campo y a los esfuerzos institucionales para mejorar su protección.

Son cosas que pasan, lamentables. Nosotros estamos haciendo nuestra parte en la autoridad de aseo. Estamos solicitando que nos faciliten un seguro de hospitalización para el personal de campo, la autoridad de aseo, que todos los días sale de muy temprano a una madrugada, a limpiar, recoger lo que otras personas mal disponen", dijo.

El funcionario también destacó la importancia de la conciencia ciudadana en un momento que calificó como difícil para la familia de Mejía.

“Entonces, nada más hacemos eso, un llamado a la comunidad. Es un momento muy difícil como familia.

La nieta de Eusebia manifestó que es un momento muy difícil para su familia, pues "despedimos a la cabeza de hogar, una mamá, una abuela, una hermana, una tía, 4x4, luchadora, humilde, y que le gustaba ayudar a todos, a la persona. Nunca tenía un no... siempre te ayudaba con una sonrisa”.

Mientras avanzaba la despedida, quedó en evidencia una realidad que por años han enfrentado estas trabajadoras, expuestas no solo a las inclemencias del clima, sino también al riesgo constante del tránsito vehicular.

Desde la Autoridad de Aseo se indicó que lo ideal sería que las damas de barrido cuenten con acompañamiento de unidades policiales, de tránsito y de operaciones durante sus jornadas, además de continuar las gestiones para dotarlas de un seguro privado que refuerce su protección.

La partida de Eusebia Mejía deja un vacío en su familia y en su comunidad, pero también reabre el debate sobre la seguridad de quienes, desde la madrugada, sostienen con su trabajo la limpieza de las ciudades.

Con información de Emilio Batista.