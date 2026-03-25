Aumento del combustible golpea a pescadores; afirman que gastos operativos suben hasta $1,600 por viaje

A pesar del incremento en los costos operativos, los precios en el Mercado de Mariscos se mantienen relativamente accesibles.

Ciudad de Panamá/El aumento del diésel y la gasolina está afectando severamente al sector pesquero artesanal de Panamá. Jesús Morales, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, confirmó que los gastos operativos se han incrementado significativamente, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad.

"El aumento del combustible ha atropellado, ha golpeado mucho al sector porque nos sentimos apretados. Con el alza de combustible se nos han incrementado más los gastos, tanto en las embarcaciones pequeñas como en las embarcaciones grandes", manifestó Morales.

Costos operativos

El dirigente detalló el impacto diferenciado según el tipo de embarcación. En el caso de las lanchas pequeñas, los gastos semanales en combustible pasaron de $1,200-$1,300 a más de $1,600.

"En combustible solamente, nosotros estamos yendo a gastos casi de 1600 cuando una embarcación hacía 1200, 1200 y algo. Estamos arriba de 1600 en el gasto de combustible", explicó Morales.

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Para las embarcaciones grandes que utilizan diésel —el combustible que más ha aumentado—, el escenario es más crítico. "Están alrededor de $1,000 más de aumento por viaje. Eso es fuerte. Sus gastos operativos, cuando salen, son cerca de $11,000", añadió.

Ante esta presión económica, los pescadores han tenido que adaptar sus jornadas. "La pesca no está ahora mismo en el mar. La gente, cuando eran 15 y 16 días, está echando hasta 22 días estas embarcaciones grandes", señaló Morales.

El presidente de la Federación de Pescadores advirtió que, de continuar la tendencia, el sector podría verse forzado a detener operaciones. "Vamos a tener que llegar a la necesidad de parar las embarcaciones, porque esto no lo va a aguantar nadie", expresó.

Precios estables en el Mercado

A pesar del incremento en los costos operativos, los precios en el Mercado de Mariscos se mantienen relativamente accesibles. Morales explicó que esta dinámica beneficia al consumidor, pero traslada la carga al pescador.

"Esa es la parte buena porque lo que llevan el atropello son los pescadores que salen al mar en esa cantidad de días a buscar este producto. Que cuando llegan aquí se encuentran con el problema de que el producto bajó", manifestó.

El dirigente señaló que la competencia con productos de importación presiona a la baja los precios que reciben los pescadores. "Estos productos de importación bajaron en las compañías que van a exportarlos y le pagan precio, pero le pagan un precio muy bajo a lo que en realidad vale el producto", añadió.

Vendedores del Mercado de Mariscos confirmaron que, aunque han notado alzas en especies como pargo, cojinúa y corvina, los precios siguen siendo competitivos. "No han aumentado demasiado, todavía se puede comprar", indicó una comerciante.

El dirigente enfatizó que el objetivo final es mantener la accesibilidad del pescado para las familias panameñas. "El pueblo tenga la amabilidad y la de venir a comprar porque, si observamos, mire, casi puro Center Blanco y necesitamos que el pueblo vaya a comprar", añadió.

Con información de Nicanor Alvarado.