'Siento que él está vivo': Familiares de desaparecido en naufragio no han dejado de buscarlo por mar y tierra

Ciudad de Panamá/"Yo siento que él está vivo. Entonces, yo sé que él nos está esperando y que él sabe que lo estamos buscando".

Es el presentimiento que tiene la hermana de Luis Duarte Robledo, quien salió de su casa el Viernes Santo en dirección a la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

Iba a pasarla en familia, como todos los años en Semana Santa, pero "Quiquito", como de cariño le dicen sus allegados, no pudo llegar.

La embarcación en la que viajaba con 23 personas a bordo sufrió desperfectos en el archipiélago de Las Perlas y naufragó.

20 fueron rescatados, dos fallecieron y Luis Duarte, hasta la fecha, se encuentra desaparecido.

"Bastante triste, o sea, no puedes creer cómo está mi mamá, ella vino aquí, o sea, se ve bien devastada. Igual ella tiene su sentimiento como madre de que su hijo está vivo, pero, o sea, mi familia está bastante destrozada. O sea, aquí estamos tratando de sacar la fuerza; al final voy a buscar hasta encontrar a mi hermano", dijo Génesis Robledo.

Desde el pasado viernes, la familia de Luis se concentra en el puerto de donde zarpó esta lancha, ubicado en la calzada de Amador. Para ellos, hubo muchas negligencias, empezando por el hecho de que al principio decían que él no aparecía en la hoja de zarpe.

"Aquí cuando llegaron estaban como creyendo que mi hermano no aparecía; no aparecía en la lista o él a lo mejor no estaba en él, pero sí estaba. Sí estaba porque yo fui la que me comuniqué con la persona para sacarle el cupo del viaje de él", explicó Génesis.

Ese día su prima lo acompañó hasta el puerto, pero jamás pensó que lo peor podía pasar.

"Y no le llegaban los chats. Lo llamé y tampoco. Y ahí vine y llamé a la isla porque yo calculaba que llegaran a Sabogá a dejar a uno de los pasajeros como a las 4:00 y tampoco habían llegado allá. Todo el mundo fue buscando como para salvarse, o sea, que todo el mundo fue esto como que querían buscar ayuda. Imagino la desesperación; nadie se dio cuenta de para dónde cogió el otro", detalló Narybeth Núñez, prima de Luis.

La familia de "Quiquito" ha contratado dos lanchas para realizar búsquedas por tierra y por mar con la esperanza de que Luis aparezca, ya llevan varios días en esta labor.

"Pensamos ir a tierra, caminar las islas que no están habitadas, para ver si lo encontramos. Llevamos buzos, también para buscar bajo el mar y todo. Dios quiera que lo encuentren con vida y salud al muchacho", dijo uno de los tripulantes de la embarcación dedicada a la búsqueda de Luis.

Quienes conocen a "Quiquito" lo describen como una persona alegre y positiva. Tanto es así que sus familiares han recibido apoyo de sus amigos y compañeros de trabajo.

"Esto no es fácil, pero sí me he dado cuenta de que mi hermano tiene muchas personas que lo quieren y lo aprecian y estamos muy agradecidos con eso. Hasta amistades de él que de pronto me chatean, puedo ayudar, puedo ayudar en la búsqueda", expresó su hermana.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) afirma que mantiene la búsqueda de esta persona.

Eliecer Castillo, teniente de Búsqueda y Rescate del Senan, detalló que la aeronaval 262 se mantiene realizando búsqueda aérea en el área de interés, e igual en medios marítimos con las embarcaciones Black White y Calipsoo II.

"Desde el día viernes no han cesado la búsqueda y no han retornado a puerto, enfocándose en toda la zona de interés que mantenemos realizando búsqueda, tanto diurna como patrullajes nocturnos en toda el área", indicó Castillo.

A medida que pasan los días, esta familia abriga la esperanza de que Quiquito aparezca con vida.

Información de Jessica Román.