Sífilis y VIH en alza: preocupa el incremento de casos entre jóvenes, adultos y mujeres embarazadas

ciudad de panamá/En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, organizaciones que trabajan en la materia advirtieron sobre el preocupante aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Panamá, especialmente la sífilis, que muestra una tendencia creciente tanto a nivel nacional como mundial.

La coordinadora país de AHF Panamá, Natacha Durmúa, explicó que muchas de estas infecciones son “silenciosas”, ya que no presentan síntomas, lo que retrasa el diagnóstico y favorece la transmisión. “Es fundamental perder el miedo y la vergüenza para acceder a controles periódicos, pruebas y atención médica oportuna. Muchas ITS son curables y la mayoría tratables si se detectan a tiempo”, señaló.

De acuerdo con cifras de la fundación, entre marzo y agosto de este año se atendieron 1,874 personas, de las cuales el 35% presentó alguna infección de transmisión sexual. Dentro de este grupo, el 14% dio positivo a sífilis, el 3.2% a VIH y el 13% a otras ITS como clamidia y gonorrea.

Datos oficiales refuerzan la alerta. Según el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, más de un millón de casos de ITS se registran cada día en el mundo. En Panamá, los reportes muestran un incremento de sífilis en mujeres embarazadas, con 964 casos en 2023 y 991 en 2024. A raíz de ello, también se detectó un aumento en la sífilis congénita, que pasó de 251 casos en 2023 a 270 en 2024.

Frente a este panorama, AHF Panamá inauguró en marzo su espacio integral de salud sexual, ubicado en la Avenida Perú, frente a la clínica Bellavista, donde ofrece de manera gratuita y confidencial pruebas rápidas de VIH y sífilis, así como atención y tratamiento para sífilis, clamidia y gonorrea. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Queremos que la gente se sienta segura, sin estigmas ni juicios, porque la información y el acceso a la salud sexual son derechos que salvan vidas”, reiteró Durmúa, al tiempo que envió un mensaje a jóvenes y adultos: “Entre más temprano se informen y se hagan sus chequeos, mejor podrán protegerse y proteger a otros”.

