Sinaproc emite aviso de vigilancia por mal tiempo en Chiriquí; piden extremar precauciones

La advertencia, vigente hasta el 27 de abril, pone el foco en el riesgo de lluvias intensas, oleajes elevados y condiciones adversas en distintas zonas del territorio.

Chiriquí/Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen activo un aviso de vigilancia ante un sistema de mal tiempo que podría impactar la provincia de Chiriquí en los próximos días. La advertencia, vigente hasta el 27 de abril, pone el foco en el riesgo de lluvias intensas, oleajes elevados y condiciones adversas en distintas zonas del territorio.

El llamado está dirigido especialmente a quienes realizan actividades de pesca, así como a residentes o transeúntes que deban cruzar ríos o quebradas, o movilizarse en áreas montañosas y sectores considerados vulnerables. Según la entidad, estos escenarios podrían volverse peligrosos en cuestión de horas debido a la variabilidad del clima.

Personal del Sinaproc insistió en la importancia de la prevención como primera línea de defensa. “Es muy importante, ya que tenemos un aviso de vigilancia, evitar acudir a estos lugares. Vamos a tener fuertes lluvias en estas áreas, oleajes altos y posibles dificultades”, indicó una vocera de la institución, quien además subrayó la necesidad de reforzar la cultura de prevención entre la población.

Las autoridades reiteran que mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente puede marcar la diferencia ante eventos climáticos de este tipo. Mientras el aviso se mantenga vigente, la recomendación general es limitar actividades en zonas de riesgo y atender cualquier actualización emitida por los organismos de emergencia.