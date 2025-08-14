Sistema Penitenciario inicia plan de clasificación y programas de resocialización para más de 24 mil reclusos

Solo en el complejo penitenciario La Joya, La Mega Joya y La Joyita, más de 3,000 internos.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, anunció que se ha puesto en marcha un plan nacional de clasificación de privados de libertad y programas de resocialización laboral para atender a la población penitenciaria, que actualmente asciende a 24,446 personas en todo el país.

Según Torregrosa, la clasificación no se realizaba desde hace más de diez años. Solo en el complejo penitenciario La Joya, La Mega Joya y La Joyita, más de 3,000 internos han sido evaluados recientemente, lo que les permitirá acceder a programas de trabajo intramuros y extramuros.

Plan Libertad: trabajos comunitarios y conmutación de penas

El funcionario destacó el Plan Libertad, impulsado junto al Ministerio de Gobierno, que ha permitido que más de 500 reclusos trabajen fuera de los centros penitenciarios en proyectos con el Ministerio de Educación, MiCultura y la Alcaldía de Panamá. Solo en escuelas, se han intervenido 250 planteles con labores de albañilería, carpintería y evanistería.

Te puede interesar: Especialista llama a reforzar la inteligencia emocional en niños para frenar el bullying

“Estos trabajos permiten conmutar penas y ayudan a descongestionar el sistema”, dijo Torregrosa.

Boletas de libertad y seguimiento postpenitenciario

En lo que va del año, el sistema ha otorgado 6,500 boletas de libertad, acompañadas de un programa de seguimiento postcumplimiento que ofrece plazas de empleo a los liberados.

“Es importante evitar que vuelvan a ser judicializados y facilitar su inserción laboral”, subrayó.

Distribución de la población penitenciaria

De los 24,446 reclusos, 23,395 son hombres y 1,051 mujeres. La mayor concentración está en la provincia de Panamá (16,398), seguida por Colón (2,639) y Chiriquí (2,454). Los penales con más internos son La Nueva Joya (5,527), La Joya (4,690) y La Joyita (4,662).

Retos: hacinamiento, presupuesto y atención médica

El director reconoció que el sistema opera en hacinamiento y con limitaciones presupuestarias, destinando el 65% del presupuesto del Ministerio de Gobierno únicamente a la alimentación de los reclusos. Cada semana ingresan entre 80 y 90 personas, lo que obliga a mantener operativas juntas itinerantes para agilizar audiencias y liberar a quienes ya cumplieron gran parte de su condena.

Sobre la reciente muerte de dos internos, Torregrosa afirmó que se trató de casos con enfermedades crónicas y reiteró la necesidad de fortalecer la atención médica en la Clínica La Merced.