Sorteo de la Lotería del domingo 18 de octubre será a las 5:00 p.m.

El proceso de devoluciones se mantendrá habilitado hasta las 2:00 p.m. de ese domingo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo del domingo 18 de octubre se realizará a las 5:00 p.m., debido a las demoras en sus procesos ocasionadas por los recientes sismos y sus réplicas.

Puede leer: Fiestas Patrias: Mulino anuncia que no habrá dianas en la Presidencia, mientras se evaluará la realización de desfiles

Según explicó la institución mediante un comunicado, los desalojos han provocado retrasos, especialmente en las provincias próximas al epicentro.

El proceso de devoluciones se mantendrá habilitado hasta las 2:00 p.m. de ese domingo.

La entidad agradeció la comprensión del público ante estos ajustes.