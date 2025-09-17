Asamblea inicia proceso para reemplazo del subcontralor tras renuncia de Elí Felipe Cabezas

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional confirmó que ya inició el proceso para escoger un reemplazo en el cargo de subcontralor general de la República tras la renuncia de Eli Felipe Cabezas.

El presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, aseguró a TVN Noticias que el pleno fue notificado de la dimisión en horas de la mañana y que, a partir de este miércoles, la Comisión de Credenciales comenzará a recibir postulaciones para el cargo.

“Nos queda a nosotros como Asamblea coordinar con la Comisión de Credenciales para abrir ese marco y el compás de hacer lo que es la propuesta para el nuevo subcontralor de la Nación. Es una iniciativa que la vamos a tratar de llevar lo más rápido posible”, dijo Herrera.

Aunque la noticia se conoció mediante un comunicado de la Contraloría, la diputada Janine Prado, aclaró que no es facultad del Contralor manifestar que acepta de manera formal la renuncia, dado que esto corresponde a la Asamblea.

Pese a la confirmación de la renuncia, persisten interrogantes sobre las razones que llevaron a Cabezas a dejar el cargo en este momento. Al respecto, Herrera señaló que no se ha informado de manera oficial y considera que es un tema más de tipo personal.

“Quedan muchas interrogantes al respecto, por qué renuncia en este momento y qué es lo que ha ocurrido”, señaló Prado.

Próximos pasos

Herrera indicó que la presidenta de la Comisión de Credenciales, la diputada Dana Castañeda, estará coordinando el proceso que definirá a los aspirantes. Posteriormente, la designación deberá ser discutida y sometida a votación en el pleno legislativo.

En su comunicado, la Contraloría General reconoció la importancia del puesto de subcontralor dentro de la estructura administrativa y aseguró que las funciones de fiscalización, control y acompañamiento a las instituciones del Estado continuarán desarrollándose con normalidad.

La entidad reiteró además su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, subrayando que la renuncia no afectará las labores de control sobre el uso de los recursos estatales.