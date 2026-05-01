Subdirector del Idaan, Luis Santanach, renuncia en medio de la crisis del agua en Panamá

Su salida se da en un momento crítico para la institución, en medio de una crisis de abastecimiento de agua que afecta no solo a la capital, sino también a distintas zonas del interior del país, incluyendo la región de Azuero, donde persisten problemas de escasez y afectaciones en el servicio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 1 de mayo se conoció la renuncia de Luis Santanach, quien se desempeñaba como subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en un contexto marcado por una persistente crisis en el suministro de agua potable en diversas regiones del país.

Santanach había sido designado en el cargo el 2 de septiembre de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 84, firmado por el presidente José Raúl Mulino, con un salario mensual de 6,262 dólares, que incluía gastos de representación.

Posteriormente, el 5 de marzo asumió de forma encargada la dirección de la institución, tras la renuncia de Rutilio Villarreal y antes de la designación del actual director del Idaan, Antonio Tercero González.

El exfuncionario cuenta con amplia experiencia en el sector hídrico, especialmente en el manejo de plantas potabilizadoras, conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional en la Autoridad del Canal de Panamá.

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Su salida se da en un momento crítico para la institución, en medio de una crisis de abastecimiento de agua que afecta no solo a la capital, sino también a distintas zonas del interior del país, incluyendo la región de Azuero, donde persisten problemas de escasez y afectaciones en el servicio.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre los motivos de su renuncia ni sobre quién asumirá las funciones que deja vacantes dentro de la estructura del Idaan.