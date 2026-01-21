¡Prepáre su bolsillo! Suben los precios de los combustibles desde este viernes en todo el país

Según el informe oficial, los tres principales derivados del petróleo registrarán incrementos por litro, los cuales se mantendrán vigentes hasta las 5:59 de la mañana del viernes 5 de febrero.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este viernes 23 de enero, entran en vigor nuevos precios máximos de venta al consumidor de los combustibles en Panamá, tras la actualización quincenal anunciada por la Secretaría Nacional de Energía.

Según el informe oficial emitido este miércoles 21 de enero, los tres principales derivados del petróleo registrarán incrementos por litro, los cuales se mantendrán vigentes hasta las 5:59 de la mañana del viernes 5 de febrero.

El ajuste establece que la gasolina de 95 octanos aumentará un centavo, quedando en 0.85 dólares por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos subirá dos centavos, alcanzando un precio de 0.80 dólares por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre registrará el mayor incremento, con tres centavos adicionales, para ubicarse en 0.79 dólares por litro.