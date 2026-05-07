Subsidio al combustible: Transportistas de carga deberán actualizar información para conservar beneficio

La AIG explicó que, aunque previamente se enviaron notificaciones electrónicas a los usuarios, todavía existen registros pendientes de actualización, lo que podría afectar la continuidad del subsidio.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) exhortó este jueves a los propietarios de vehículos de transporte de carga a actualizar la información registrada en la plataforma Panamá Conecta, con el fin de mantener el acceso al subsidio de combustible.

A través de un comunicado, la entidad indicó que ha detectado que algunos transportistas presentan inconvenientes para acceder al beneficio debido a datos desactualizados en el módulo de Transporte de Carga.

La AIG explicó que, aunque previamente se enviaron notificaciones electrónicas a los usuarios, todavía existen registros pendientes de actualización, lo que podría afectar la continuidad del subsidio.

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Como parte del proceso, la institución pidió a los propietarios ingresar a Panamá Conecta desde un celular o computadora y dirigirse a la sección “Registro de Vehículos y Embarcaciones”. Posteriormente, deberán seleccionar la opción “Transporte de Carga” y actualizar la información de cada vehículo mediante la herramienta “Editar datos”.

La entidad reiteró que busca fortalecer las plataformas digitales del Estado para facilitar los servicios a la ciudadanía y garantizar procesos más ágiles y eficientes.