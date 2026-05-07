Subsidio al combustible: Transportistas suspendieron este jueves rutas hacia Panamá Oeste y no descartan nuevas paralizaciones

La venta con combustible con subsidio para transportistas comenzó el pasado 15 de abril.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la Terminal Nacional de Transporte de Albrook se registró este jueves una paralización temporal del servicio hacia la provincia de Panamá Oeste, luego de que transportistas de aproximadamente siete rutas suspendieran la salida de autobuses como medida de protesta.

La suspensión, que se mantuvo hasta las 12:30 p.m., dejó sin operación a las rutas que cubren sectores hacia Panamá Oeste, generando afectaciones a los usuarios durante la mañana.

Los transportistas explicaron que la decisión fue tomada como una medida de advertencia ante la falta de respuesta del Gobierno a sus solicitudes de reajuste del subsidio al combustible, el cual —según afirman— no cubre los costos operativos actuales del servicio.

Verísimo González, fiscal de la ruta Panamá–Burunga, señaló que el subsidio inicial de 225 dólares solo alcanzaba para pocos días de operación y que, pese a ajustes posteriores, la situación no ha mejorado. “El subsidio no nos está alcanzando, solamente dura tres días”, indicó, agregando que la medida de suspensión podría ampliarse progresivamente si no se logra un acuerdo con las autoridades.

Puedes leer: Inicia la venta de combustible con subsidio para transportistas

Por su parte, Fabián López, transportista del Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (Sicamoch), solicitó una revisión de las rutas y el acceso al puente de las Américas, asegurando que las restricciones actuales han incrementado los costos de operación y el tiempo de traslado tanto para conductores como para usuarios.

“Le pedimos al gobierno encarecidamente que se nos abra el compás para viajar por el puente de las Américas, ya que está afectando al usuario y al transportista”, expresó.

Los transportistas también señalaron la presencia de transporte alternativo o “pirata” como un factor que agrava la situación, ya que —según afirman— genera competencia desleal y provoca que los usuarios opten por este servicio debido a la rapidez del traslado, pese a la falta de regulación.

Alejandro Oporta, también transportista, advirtió que la sobrecarga en la vía Centenario y los congestionamientos han aumentado el consumo de combustible y el tiempo de viaje, lo que impacta directamente en la rentabilidad del sistema formal de transporte.

“El usuario cambia su modo de viajar porque busca llegar más rápido, pero termina usando un sistema sin regulación ni seguridad”, explicó.

Aunque la medida fue levantada a las 12:30 p.m., los transportistas advirtieron que podrían retomar suspensiones más prolongadas si no se instalan mesas de diálogo con las autoridades del transporte y el Gobierno central. Mientras tanto, se mantienen a la espera de una respuesta oficial a sus solicitudes.

La venta con combustible con subsidio para transportistas comenzó el pasado 15 de abril.