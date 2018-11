El sueño de convertirse en ciudadano panameño

"Mi deseo es que me entierren como panameño. Este país me dio todo", relató Emilio Gastelú a TVN Noticias.

Según el artículo 10 de la Constitución, para obtener la nacionalidad panameña el extranjero debe tener cinco años consecutivos de residencia en Panamá o tres años consecutivos de residencia y tener hijos nacidos aquí, de padre o madre panameños o cónyuge de nacionalidad panameña.

La tercera opción es si aplica dentro del convenio de reciprocidad que tiene Panamá con algunos países de Latinoamérica y España.

"Cuando un panameño requiere la naturalización en Colombia, es después de un año de permanencia definitiva en Colombia. Igualmente acá en Panamá, al ciudadano colombiano se le da ese mismo periodo", comentó Leyda Ching de Naturalización en Migración.

El destacado reportero gráfico Emilio Gastelú lo ha intentado varias veces, pero no ha encontrado un gobierno que le interese su situación.

Nació en Perú, pero toda su vida la ha desarrollado en Panamá. Su mayor aporte a esta nación fue haber captado con su lente fotográfico el acontecimientos que marcó la historia del país, aquel 9 de enero de 1964 cuando los estudiantes panameños exigían que se ondeara nuestra bandera en la Zona del Canal.

"Yo estaba ahí, a mí nadie me cuenta lo que sucedió con esos muchachos", contó Gastelú.

Llegó al istmo en 1952 y ha trabajado como fotógrafo en varios periódicos nacionales, casado con panameña con la que procreó tres hijos. Hoy, a sus 87 años, no quiere morir sin antes ser llamado panameño.

"Que desempolven ese expediente que existe allá en la Presidencia, solo necesito a que se agilice ese expediente y la firma del presidente Juan Carlos Varela", dijo el fotógrafo.

El trámite de naturalización en Panamá puede durar de uno a dos años y su costo aproximado es de 5 mil dólares.

"Hay veces que el mismo sistema hace que te atrases y hay veces que es difícil que se alineen las estrellas para que toda la documentación esté lista en el momento correcto para la presentación", comentó la exsubdirectora de Migración, Tayra Barsallo, a TVN Noticias.

"En cuanto a si tengamos que subsanar un requisito, el expediente es devuelto a la Sección de Naturalización para que sea subsanado. Si tiene algún antecedente penal o policivo, puede ser negado", epxlicó Leyda Ching del Servicio Nacional de Migración (SNM).

"Este año no tenemos ninguna resolución de naturalización que esté registrada en la página web del Servicio Nacional de Migración y tampoco lo hemos visto en Gaceta Oficial. Las que han salido en Gaceta a principio de año eran las de 2017", agregó Barsallo en entrevista con este medio.

Otro sueño

"He cumplido mi cuota en el Seguro, toda. Me he comportado a lo que pide la sociedad, he colaborado en muchas cosas. No tengo ningún récord policivo negativo", contó Alberto Martín González.

Alberto Martin Gonzalez, conocido en los medios de comunicación como “Cubita”, llegó a Panamá en 1991. Como camarógrafo ha trabajado en varias televisoras.

Entre los requisitos para la naturalización, el solicitante debe firmarle un poder a un abogado y pedir la nacionalidad panameña al Presidente de la República, debe tener carné de residente permanente, declaración jurada donde renuncia a su nacionalidad de origen y certificación de su estatus migratorio.

En el caso de Alberto, a pesar de haber cumplido con todos estos pasos, el proceso se mantiene en un limbo. Y su sueño de ser panameño se ha visto frenado por falta de recursos.

"Desde el 2016 inicié los trámites y de repente, ahora en el 2018, en las páginas de seguimiento del Servicio de Migración se desaparecieron los expedientes y toda la cuestión. Me quedé en el aire. No he podido darle seguimiento a mi trámite. Entonces, las leyes y la Constitución exigen que uno rechace la ciudadanía anterior para optar por la panameña y yo lo hice. Ahora no tengo ni una ni la otra", contó González a TVN Noticias.

El solicitante también debe presentar un certificado de buena salud, pruebas de su solvencia económica, su récord policivo y copia autenticada de su pasaporte.

Emilio y Cuba han servido a Panamá y esperan poder lograr su sueño de ser muy pronto panameños.